Tavolino e sedie sul porto di Trani: San Silvestro romantico per una coppia di sposini

"Contro il logorio della vita moderna" era un celebre slogan di Carosello degli anni settanta in cui l'attore Ernesto Calindri sorseggiava il suo amaro seduto a un tavolino nel traffico di una grande città .La scena che questa sera è apparsa sul porto potrebbe portare un titolo simile con un lieve aggiustamento: "contro il logorio delle pandemie e degli assembramenti" , ma anche dei festeggiamenti casciaroni e chiassosi.E così, vista la serata dalla temperatura decisamente mite per il periodo, il cielo sereno, le luci delle stelle che vanno fondendosi con quelle del bellissimo porto della nostra città, i profili delle case imperlate di catene luminose, la trovata di due giovani sposi di Giovinazzo probabilmente è stata una delle più indovinate per l'occasione della notte di San Silvestro.Un tavolino e due sedie di plastica, la strada che costeggia il porto praticamente attraversata da poche macchine, i resti di una cenetta da asporto e probabilmente lo champagne pronto da stappare a mezzanotteSono sposati da qualche anno ma ancora si amano come il primo giorno:"Abbiamo o deciso di goderci l'arrivo del nuovo anno sul porto di Trani nella quiete della bellezza infinita di questo panorama".Come dare loro torto?