Teatro civile, due appuntamenti per gli studenti di Trani

Riflettere sulle tematiche della contemporaneità: le vicissitudini di un mondo adolescenziale sempre più incomprensibile agli occhi degli adulti, i disturbi alimentari quali luoghi del declino d'amore, il dramma del viaggio, l'incombenza delle nuove tecnologie sulla vita delle giovani generazioni, le discriminazioni e la violenza di genere, il male quale dimensione dell'agire umani: sono gli obiettivi della rassegna "Teatro Civile" dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, organizzata dall'amministrazione comunale di Trani, su iniziativa del Teatro Pubblico Pugliese e della Regione Puglia, all'insegna del teatro shakespeariano e della prevenzione alla violenza di genere.Le due opere proposte, che saranno rappresentate presso l'Auditorium mons. Pichierri della chiesa di S. Magno, seguiranno il seguente calendario: giovedì 16 marzo in scena "VILLAINS" della Compagnia Teatro dei Limoni (Tema: i "malvagi" delle opere shakespeariane); giovedì 30 marzo "DENUNCIO TUTTI" della Compagnia Teatro Prisma (Tema: la storia di Lea Garofalo).La rassegna, pensata nella consapevolezza che la cultura e in particolare il teatro debbano costituire le fondamenta per la costruzione di una società libera, giusta e responsabile, ha registrato l'adesione delle scuole superiori cittadine, che parteciperanno ai due eventi: gli studenti, al termine della rappresentazione, saranno protagonisti di un dibattito sulle tematiche affrontate insieme agli autori e gli attori delle opere teatrali. L'iniziativa, infatti, nella fattispecie vuole offrire l'occasione di ripensare la messa in scena delle conflittualità odierne e sviluppare l'attitudine al pensiero critico, unico vero strumento per rammemorare il carattere "politico" dell'individuo, governare il presente e mostrare nuovi orizzonti di possibilità.Le scuole della città (invitate) hanno risposto positivamente e parteciperanno con rispettive delegazioni studentesche ad entrambe le iniziative.