Teatro nel teatro, palcoscenico fra i mandorli: la performance del "Cielo di Carta"

Fare teatro. Recitare, interpretare. E il palcoscenico è il pubblico stesso, e tutt'intorno: inaugurato nei giorni scorsi il "teatro giardino" della scuola "Cielo di Carta" nel borgo dei mandorli a Trani, che oltre alla sala performativa al chiuso, nello stesso centro teatrale residenziale gestisce una location all'aperto per svolgere performarce e corsi di recitazione. Il direttore artistico Annamaria Di Pinto ha firmato la regia della performance intitolata appunto "Shakespeare in the garden": i più bei monologhi dell'Amleto si sono susseguiti in una composizione molto suggestiva di musiche suoni e natura che hanno reso il tutto unico e speciale.Amleto fa il suo spettacolo per smascherare l'assassinio del padre, il re di Danimarca, e nel giardino viene messo in scena il delitto commesso dal re Claudio con una goccia di veleno nell'orecchio... Questa forma di "teatro nel teatro nel teatro" ha reso tutto straniante e contemporaneo, portando il pubblico all'interno della pazzia di Amleto. La regia eclettica della Di Pinto porta tutti ad innamorarsi con folle amore, come canta mMdugno all'inizio su testo di Pasolini. In scena anche le attrici professioniste Anna e Barbara De Palma, Luigi La Forgia e Rossana Chietri, prossimi protagonisti della successiva produzione teatrale, Angelica Scamarcio, Angelica Tursi e Francesca Manta allieve della scuola di recitazione e canto, gemellata anche con Officina della musica e delle arti di Angelica Meo.Nei prossimi giorni avrà inizio il laboratorio teatrale del Cielo di Carta, parallelo alla produzione "Trappola per topi" che debutterà il 27 novembre al teatro Lugi Sturzo di Bisceglie, cofinanziata dal Comune di Trani all'interno del Piano triennale per la cultura voluto dall'Assessorato alle Culture, e il Ministero della Cultura. Il laboratorio è aperto a 10 allievi dai 18 anni in su, e prevede dieci incontri a partire dal 9 ottobre dalle 16 alle 19 ogni sabato. Il programma didattico verte sullo studio dei testi dello spettacolo ed un loro approfondimento, guidando sempre i partecipanti attraverso tecniche emotive e di interpretazione. Il tema è la tossicità dei rapporti e le dipendenze affettive; la maggior parte degli incontri saranno tenuti dalla regista con gli attori protagonisti in presenza, ma vi saranno anche incontri con esperti psicoterapeuti sulla tematica. Gli allievi alla fine produrranno una propria performance aperta al pubblico indipendente dalla produzione teatrale. Il progetto è parte del Piano triennale della Cultura dell'assessorato alle Culture del Comune di Trani. Per info scrivere a info@ilcielodicarta.net o chiamare il numero 347/9395652. Iscrizioni entro l 8 ottobre, non sarà possibile inserirsi dopo in un gruppo già costituito.