"Temperiamoci": il libro su uno stile di vita nel senso della misura,domani nella sede della Croce Bianca

Appuntamento domenica 23 Ottobre alle ore 17:00, presso l'Auditorium della Croce Bianca, per la presentazione del libro "TEMPERIAMOCI, per uno stile di vita ispirato alla dottrina sociale della Chiesa" edito da Di Marsico Libri.L'incontrò si aprirà con i saluti istituzionali di Mons. Leonardo D'Ascenzo Arcivescovo di Trani, Elio Loiodice Presidente della Croce Bianca di Trani, Elena Mucci Presidente dei Lions Club TraniDialogherà con l'autore Roberto Lorusso, Don Matteo Martire, incaricato regionale diocesano dell'Ufficio per i problemi sociali e il lavoro. Moderatore della serata Aldo Loiodice docente universitario.La cittadinanza è invitata.