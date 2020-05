Tempo scaduto: la consigliera Barresi scrive al sindaco Bottaro

La consigliera Anna Maria Barresi scrive al primo cittadino Amedeo Bottaro.



Sin dall'inizio di questa emergenza l'abbiamo sostenuta, io stessa le ho telefonato per segnalarle vari situazioni che necessitavano di interventi urgenti. Tutti abbiamo messo da parte il diritto di critica, tutti noi siamo stati disposti a sacrificare buona parte dei nostri diritti in nome del bene comune. Per tutelare la salute di tutti ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato per convogliare tutti i nostri sforzi al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il sostegno dei più deboli, di chi e' in difficolta'. Lei sindaco non ha voluto ascoltarci, ci ha negato il diritto ed il dovere di rappresentanza, di sostegno. ci hanno dato dei pazzi, dei visionari, hanno tentato di far credere che fossero solo slogan da campagna elettorale; secondo i massimi esponenti della sua amministrazione, e' bene ricordarlo, avevate, addirittura, bollato le nostre proposte come irricevibili. noi siamo sempre stati in pace, perche' come diceva il santo padre Giovanni Paolo II: "La pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà".



Noi abbiamo sempre detto la verita', siamo stati giusti e liberi di esprimere i nostri punti di vista e, soprattutto amiamo la nostra comunita', al contrario di chi ha tentato di voltarsi dall'altra parte. Oggi siamo felici di constatare che avete messo in atto parte delle nostre proposte, devo dedurre che o siete pazzi e visionari anche voi o noi eravamo e siamo saggi e realisti. Ora piu' di ieri, con fermezza, esprimo la mia preoccupazione, il tempo è scaduto (time out), ora basta... noi italiani, noi cittadini tranesi, non solo abbiamo dato dimostrazione di essere responsabili, ma abbiamo dimostrato di accettare responsabilmente, con grande senso civico e del dovere la limitazione della nostra libertà e della democrazia. a tutto pero' c'è un limite.



Il suo atteggiamento e' diventato insostenibile: utilizzare l'emergenza per accrescere il suo consenso personale, molto spesso ingenerando confusione, negando ulteriori diritti ai cittadini e incutendo paura, e' del tutto deprecabile. lei, per il ruolo che riveste, dovrebbe incoraggiare l'inizio della fase 2 ormai prossima, quella della convivenza con il virus attraverso la puntuale esplicazione delle regole ed i successivi controlli, che ricordiamo competono a lei e non certo agli esercenti come erroneamente indicato in uno dei suoli soliti video spot.



Non crediamo che in nessuno stato di diritto al mondo se rubano una bicicletta fuori da casa sua possa essere imputato a lei il crimine. Le regole ci sono e vanno applicate e fatte rispettare. In ultimo, ma non per importanza, le chiedo di evitare questo ennesimo abuso di potere che sembra aleggiare tra comune e banca (tesoriere del comune), per le questioni dei pagamenti buoni- libri ed agevolazioni fitto casa. quei soldi sono dei cittadini ed e' un loro diritti esigerli, soprattutto in quei momenti di difficolta' come questi.



In un mondo normale nessuno per l'esercizio di un proprio diritto dovrebbe andare ad umiliarsi dal sindaco, dal presidente del consiglio o dai consiglieri comunali. Smettetela di fomentare clientelismo nelle forme più becere e negative del termine. Questa situazione e' intollerabile e crea, questa si, disagio e tumulto sociale. Vi invito tutti a tornare a rappresentare al meglio le istituzioni di cui fate parte.



​Anna Maria Barresi

consigliera – capo gruppo - e componente dell'ufficio di presidenza di "Italia in comune".