Tentato furto in un negozio di via Barisano da Trani

7 foto Tentato furto in via Barisano da Trani

Tentato furto, durante le prime ore del mattino, in un negozio di via Barisano da Trani. I responsabili hanno cercato di forzare la saracinesca nel tentativo di intrufolarsi nello store per portare via cellulari e tutta la merce di valore presente all'interno. Disturbati, tuttavia, dal passaggio di alcuni residenti, i malviventi sono scappati a mani vuote abbandonando l'impresa.Sul posto è intervenuta la vigilanza notturna, oltre al Commissariato della Polizia di Stato.