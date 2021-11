Tentato furto in una nota gioielleria di Trani nella notte di Halloween

Questa notte dei malviventi hanno tentato un furto in una gioielleria in pieno centro a Trani, ma qualcosa deve essere andato storto e si sono dovuti dare alla fuga senza per fortuna riuscire ad entrare nel negozio.La saracinesca è stata gravemente danneggiata e subito è scattato l'impianto d'allarme con l'immediato intervento sul posto della Vigilanza Notturna tranese, che con ogni probabilità avrà costretto i malviventi a fuggire. All'interno del locale, la Vigilanza ha rinvenuto arnesi da scasso e un'ariete utilizzati per rompere la saracinesca e la vetrina.Sul posto è poi giunta la Polizia di Stato che ora indaga sull'accaduto e proverà a risalire ai responsabili utilizzando le immagini delle telecamere di video sorveglianza.