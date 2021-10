Terza dose vaccino anti-Covid: prenotazione per over 60

Da oggi, mercoledì 13 ottobre, le persone dai 60 anni in su possono prenotare la terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid purché siano passati almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.La prenotazione può avvenire tramite:- la piattaforma La Puglia ti vaccina (lapugliativaccina.regione.puglia.it)- gli sportelli del Centro unico prenotazioni - CUP- le farmacie accreditate al servizio FarmaCUPÈ possibile ricevere la dose aggiuntiva anche presentandosi, senza prenotazione, in una delle sedi vaccinali pugliesi nelle giornate e negli orari indicati in calendario: https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/sedi-vaccinali