Politica
Terzo Settore, l'assessora Ciliento a Trani per presentare la nuova legge regionale
Al centro del dibattito la normativa che rende le associazioni protagoniste delle politiche pubbliche
Trani - martedì 30 settembre 2025 7.27
Si terrà a Trani, mercoledì 1° ottobre alle ore 18:00, un importante incontro per esplorare le nuove frontiere del Terzo Settore in Puglia. L'evento, intitolato "Oltre il presente. Rotte per il Terzo settore", è organizzato da UISP Bat in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e si svolgerà presso il Polo Museale della Fondazione Seca.
Al centro del dibattito ci sarà la presentazione della nuova Legge Regionale per la promozione delle attività degli Enti del Terzo Settore (ETS), una normativa che mira a rafforzare il loro ruolo rendendoli protagonisti attivi nella programmazione delle politiche pubbliche. Strumenti come la co-programmazione, la co-progettazione e l'istituzione di un Tavolo regionale permanente verranno discussi da un parterre di ospiti istituzionali e rappresentanti del settore, tra cui l'Assessora regionale Debora Ciliento e il portavoce del Forum del Terzo Settore Puglia, Davide Giove.
Gli interventi previsti:
Al centro del dibattito ci sarà la presentazione della nuova Legge Regionale per la promozione delle attività degli Enti del Terzo Settore (ETS), una normativa che mira a rafforzare il loro ruolo rendendoli protagonisti attivi nella programmazione delle politiche pubbliche. Strumenti come la co-programmazione, la co-progettazione e l'istituzione di un Tavolo regionale permanente verranno discussi da un parterre di ospiti istituzionali e rappresentanti del settore, tra cui l'Assessora regionale Debora Ciliento e il portavoce del Forum del Terzo Settore Puglia, Davide Giove.
Gli interventi previsti:
- Debora Ciliento, Assessora ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Puglia
- Valentina Romano, Direttora Dipartimento Welfare della Regione Puglia
- Antonio Divesti, Presidente comitato UISP provincia Bat
- Davide Giove, Portavoce Forum Terzo Settore Puglia
- Roberto D'Addabbo, Coordinatore Area Consulenza CSVSN
- Rosa Franco, Presidente CSVSN