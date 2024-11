Tony Hadley a Trani, il concerto dell’ex frontman degli Spandau Ballet illumina la notte di San Silvestro in Piazza Quercia

La Città di Trani si prepara ad accogliere una delle voci più iconiche della musica pop degli anni '80. Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, sarà protagonista del concerto di Capodanno in Piazza Quercia, regalando al pubblico un viaggio nel tempo attraverso i suoi più grandi successi. Accompagnato dalla sua Fabulous TH Band, Hadley presenterà una scaletta ricca di sorprese, che spazierà dai classici intramontabili degli Spandau Ballet, come l'epica "Through the Barricades" e l'inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra 2012 "Gold", fino ai brani più recenti del suo repertorio da solista. Non mancheranno alcune incursioni nel mondo dello swing, una delle sue grandi passioni.Un repertorio indimenticabile. L'ex voce iconica della band britannica, amatissimo in tutto il mondo, porterà a Trani la sua energia contagiosa e i suoi successi senza tempo. Con hit come "True", una delle 'ballad' più amate di tutti i tempi, "Only when you live", "I'll fly for you", Tony Hadley farà rivivere le emozioni di un'epoca indimenticabile che ha lasciato un'eredità musicale solida, conquistando intere generazioni nel segno dell'ottima musica.Un Capodanno da sogno. La scelta di Tony Hadley per il Capodanno tranese è un chiaro segnale della Città di Trani - che lo ha fortemente voluto come ospite - per accogliere il nuovo anno con un evento musicale internazionale di grande prestigio e richiamo per turisti e cittadini. La sua musica e la sua voce, capaci di unire persone di ogni età, sono la colonna sonora perfetta per festeggiare l'arrivo del 2025.Un'atmosfera unica. La splendida Piazza Quercia si trasformerà in un'arena musicale a cielo aperto, dove il pubblico potrà cantare e ballare insieme all'artista, per una notte di Capodanno da incorniciare.L'Italia è da sempre un Paese speciale per Tony Hadley, che ha collaborato con artisti del calibro di Caparezza nel singolo "Goodbye Malinconia" e Nina Zilli in "Fairytale of New York" e che nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo accompagnando Arisa, come ospite nella serata dei duetti, nel brano "Mi sento bene". Proprio quest'anno, a luglio, sempre nella città ligure, Tony Hadley si è esibito con l'Orchestra della Magna Grecia.Il concerto di Trani sarà l'occasione per riabbracciare il pubblico italiano, che lo ha sempre sostenuto con grande affetto.È lo stesso cantautore che dà appuntamento alla lunga notte del 31 dicembre: «Sono davvero emozionato di annunciare che trascorrerò il Capodanno in Italia, in una splendida città come Trani. Sarà un'occasione speciale per condividere con voi le mie canzoni e i brani più iconici dei tempi degli Spandau Ballet.L'Italia ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore, la vostra passione, la vostra cultura, il calore della gente e, diciamolo, il cibo straordinario rendono ogni visita unica. Non vedo l'ora di salire sul palco, festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno e creare ricordi indimenticabili. Ci vediamo lì per una serata unica!».Con una carriera che spazia dagli anni '80 fino ai giorni nostri, Tony Hadley è un'icona della musica pop internazionale che continua a incantare il pubblico di tutto il mondo. La sua voce potente e calda e il suo carisma lo hanno reso uno dei volti più amati e autorevoli della new wave britannica.Un viaggio attraverso quattro decenni di musica. Dagli esordi con gli Spandau Ballet, quando ha contribuito a definire il sound del movimento New Romantic, fino ai suoi ultimi lavori da solista, come "Talking To The Moon" e "Obvious", Tony Hadley ha sempre dimostrato una grande versatilità, con una cifra riconoscibile ai 4 angoli del globo: la sua vocalità dalle vette elevatissime.Negli anni, la carriera di Hadley è stata costellata di successi, prima con gli Spandau Ballet con album come True (1983), Diamond (1984) e Brave New World (1990) che hanno segnato un'epoca. Una musica che sfidava le etichette di genere con la fusione di stili musicali diversi, dando vita a un suono fresco ed emozionante che avrebbe dominato le classifiche, consegnando, di fatto, quei brani e lo stesso interprete alla storia.Poi come solista con album come Tony Hadley (2005) e la più recente incursione nel mondo dello swing con "A Swinging Christmas" (2018) e il nuovo disco "The Mood I'm In" (2024).Reduce dai successi della tournée di 'The Big Swing tour' e del tour rock estivo 'The mood I'm In', Hadley sarà nella Perla dell'Adriatico per illuminare la notte di San Silvestro.Il concerto è gratuito. Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo il tour celebrativo dei 40 anni di carriera, sold out in tutte le tappe italiane, giunge a Trani con un nuovo spettacolo accompagnato dalla The Fabulous TH Band formata da musicisti internazionali di altissimo livello come Tim Peter Sandiford alla chitarra, Phil Williams al basso, Adam Wakeman alle tastiere, Lily Gonzalez alle percussioni e back vocals, Timothy James Bye alla batteria.Accenderà la lunga notte di San Silvestro, a partire dalle ore 22,30, il trascinante staff di dj e speaker di Radio Selene, importante architrave dell'intera serata, pronto a bissare il successo degli ultimi anni. I djs Nico De Marinis e Dario Quagliarella, gli speaker Stefano Alicchio, Luca Catalano, Ilia D'Arpa, Rebecca Epifani, Maria Rita Minoia e Simona Valenti si alterneranno in grande spolvero sul palco e nella conduzione della lunga diretta radiofonica.A cadenzare lo spettacolo anche le coreografie interpretate dal corpo di ballo composto da 5 ballerini professionisti della scuola di danza South Dance Center di Trani, appartenenti alla crew "South Klan", distintasi alle finali mondiali a Los Angeles lo scorso luglio.Una festa continua ad introdurre Hadley, che traghetterà il pubblico fino al countdown della fine dell'anno, trascinandolo nel 2025 con il brindisi di rito del sindaco Amedeo Bottaro, per poi continuare anche dopo l'attesa performance dell'artista londinese.Il concerto di Capodanno sarà l'occasione per celebrare una delle voci più autorevoli e influenti del pop. Sulla cresta dell'onda da più di 4 decadi, Tony ha tenuto concerti in tutto il mondo. A Trani, il pubblico potrà rivivere "live" le emozioni di un'epoca indimenticabile, cantando insieme i brani che hanno fatto la storia della musica pop. Hadley presenterà anche pezzi più recenti del suo repertorio, dimostrando la sua continua evoluzione artistica che non smette di sorprendere.Un concerto evento, quindi, che si preannuncia come un'occasione unica per festeggiare l'arrivo del nuovo anno in compagnia di una vera e propria leggenda della musica.