Tornano i vip a Trani, oggi in città il rapper SferaEbbasta

Una storia pubblica su Instagram da un aereo con la scritta "Location segreta" non è bastata per nascondere la sua meta: Trani. Oggi il rapper SferaEbbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, ha fatto tappa in città e per i fan è stata subito caccia al vip. Sul suo profilo Instagram spuntano infatti le foto con molti ragazzi tranesi che lo hanno circondato nei pressi del Porto di Trani. Il rapper ha pranzato nel ristorante Le Lampare al fortino godendo delle bontà culinaria che solo la Puglia ha da offrire.SferaEbbasta ha ottenuto un buon successo in Italia dopo la pubblicazione di album come XDVR e Rockstar. Questi successi hanno permesso all'artista di essere il primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify.