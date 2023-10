Torneo di calcio "Drago per sempre", si rinnova l'appuntamento in memoria di Antonio Dragonetti

13^ Edizione del torneo di calcio "DrSi è svolta domenica 15 ottobre 2023 presso il Centro Sportivo Casalino la tredicesima edizione del Memorial "Drago per Sempre", torneo di calcio in memoria di Antonio Dragonetti, venuto a mancare il 29 settembre 2010 all'età di soli 23 anni, a causa di un terribile male.Come ogni anno a parteciparvi sono stati parenti, amici e conoscenti, in un suggestivo clima di fratellanza, gioia e commozione.Nunzio, fratello di Antonio, organizzatore dell'evento, ancora una volta ha voluto omaggiare il ricordo del suo amato fratello chiamando a raccolta tutti coloro che ne hanno condiviso l'amicizia.Il messaggio di Nunzio è un vero e proprio inno alla prevenzione. Come lui stesso ha dichiarato "la prevenzione può salvare la vita ed è importante eseguire controlli periodici".Anche quest'anno il Memorial ha visto la partecipazione della fondazione "ANT ITALIA ONLUS", che da oltre quarant'anni offre assistenza specialistica ai malati di tumore e prevenzione oncologica, ulteriormente impreziosito dalla presenza dell'Associazione "ONLUS RINASCITA" che sostiene e diffonde la cultura della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule, fornendo assistenza anche nell'iter pre e post trapianto.Iniziative di solidarietà a cui Nunzio e tutti coloro che collaborano alla realizzazione di questo avvenimento, tengono molto. La speranza è quella di favorirne la diffusione.Si ringrazia per la collaborazione il centro sportivo Casalino, la fondazione "Ant Italia Onlus", l'associazione "Onlus Rinascita" e tutti coloro che hanno reso speciale questa giornata in ricordo del caro Antonio. Drago per sempre.