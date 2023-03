Tra avanguardia e sostenibilità, presentato a Trani il progetto del nuovo ospedale oncologico

È stato presentato questa mattina a Palazzo Beltrani, il progetto di fattibilità di MI.CA.HO, Misericordia Cancer Hospital, il nuovo ospedale oncologico che sorgerà a Trani. Il progetto è a firma di CMR, società di progettazione integrata fondata dall'Architetto Massimo Roj.La struttura si sviluppa su una superficie complessiva di 67.000 mq dedicati alla diagnostica e alla cura d'avanguardia in campo oncologico. Il progetto preliminare è stato commissionato dal dott. Bernardo Ilgrande, Amministratore Unico di OHPA – Operative Holding Procurement & Asset – S.p.A. La redazione del progetto, ad opera di un team multidisciplinare guidato da Massimo Roj, ha seguito il principio dell'Uomo al centro, con tutte le sue necessità e i suoi bisogni, da cui il progettista deve sempre partire.Il progetto si sviluppa su sei livelli, di cui uno interrato che ospita tutti locali di servizio e i parcheggi, permettendo così di liberare la zona dedicata all'entrata principale dal traffico automobilistico privato. La nuova struttura si staglia su un podio verde che permette l'accesso pedonale all'ospedale passando attraverso un giardino fatto di piante autoctone tipiche di questa fascia del paesaggio mediterraneo.Il piano terra è interamente dedicato alla diagnostica e alla terapia, a cui il paziente accede dopo l'accettazione, e che rimane uno dei luoghi privati dove il paziente può essere seguito nel minore dei modi, avere a sua disposizione personale altamente qualificato e disporre di strumentazione all'avanguardia. Al termine di una scalinata monumentale, ombreggiata dalla fitta vegetazione del podio verde, si accede al primo piano, dedicato all'accettazione dove, in un ambiente estremante curato il paziente e i suoi famigliari vengono accolti e hanno la possibilità di ambientarsi usufruendo di servizi di prima qualità: ambienti polifunzionali dove sostare e passare delle ore in tranquillità e un'intera area dedicata alla ristorazione sia all'interno che all'esterno. Il primo piano è indubbiamente il piano "pubblico" della struttura dove pazienti, famigliari, accompagnatori, amici personale medico e sanitario, unitamente a personale di servizio della struttura si incontrano e si mischiano. A partire dal secondo piano, ci sono le degenze ed inizia la vera parte "privata" di MICHAO, ossia quell'insieme di ambienti e funzioni che hanno l'obiettivo di fare sentire sicuri e protetti pazienti e famigliari, di permettere lo svolgimento delle terapie nella massima tranquillità e in pieno rispetto della privacy e di godere di servizi di cura di ultima generazione.Tutte le camere sono singole con un bagno privato, sono dotate di un letto per un accompagnatore e di un balcone che guarda verso il parco o verso il mare, garantendo così intimità, privacy e dando la possibilità di ri-costruire un ambiente domestico e famigliare ai pazienti.È garantita la possibilità ad ogni paziente di curarsi anche all'esterno, in ambienti verdi, per questo motivo sono stati pensati giardini terapeutici e terrazze, situati dal secondo all'ultimo piano, dove è possibile ricevere terapie in un habitat sereno, respirando aria fresca e guardando il mare.Una particolare attenzione è stata data alla progettazione delle aree dedicate alla degenza e alla cura dei pazienti pediatrici dove, oltre ai giardini, sono stati predisposti spazi di gioco di ultima generazione dove per i più piccoli è possibile interagire con diversi tipi di attività, molte delle quali incentrate su stimoli creativi forniti attraverso diversi linguaggi artistici.L'intero edificio è concepito per essere sostenibile: per sfruttare al meglio la ventilazione naturale e l'irraggiamento del sole, usa la vegetazione per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, per combattere l'effetto isola di calore e garantire benessere, una giusta quantità di ombra e di frescura per gli utenti dell'ospedale. La fascia climatica di collocazione del progetto è sfruttata appieno per la produzione di energia, in modo particolare sfruttando sistemi fotovoltaici di ultima generazione. Questo nuovo ospedale è stato progetto nel rispetto dei più stringenti criteri di sostenibilità espressamente per ottenere: il livello platinum della certificazione LEED e del protocollo WELL Health & Safety e per andare verso le emissioni zero di CO2 (Net Zero Carbon).