Tra musica e magia, Trani saluta il suo Gianbelmondo

GianBelmondo, nome d'arte che richiamava un po' il fascino del noto attore francese, era davvero un po' un divo di casa nostra a cui Trani voleva bene ed era ormai da decenni affezionata.La voce che richiamava un po' il timbro di Frank Sinatra e quell'aspetto a metà proprio tra il Jean Paul d'oltralpe e un po' di Elvis Presley, soprattutto nell'abbigliamento eccentrico, l'aveva reso un personaggio musicalmente celebre negli anni sessanta e settanta che si era esibito anche al Piper di Roma e in TV nel "Settevoci" di Pippo Baudo.Negli anni ottanta alla sua passione musicale si è unita quella per l'astrologia, che ha condiviso su Teleregione in "astromagicamente insieme" per 15 anni, precedendo un po' il fenomeno che solo negli ultimi anni ha preso piede nelle televisioni nazionali:con lui l'astrologia è diventato contatto diretto con il pubblico ma anche spettacolo e questo è un primato che davvero è un vero piacere attribuirgli.Per quel fascino di classico uomo latino Gino Palumbo - questo era il suo vero nome -era diventato anche una star dei fotoromanzi e un vero e proprio idolo nel pubblico femminile: ma anche in età avanzata (fino a poco tempo fa lo si vedeva in giro per la città), con quella presenza e quel sorriso sempre pronto a elargire e quel fare da vero galantuomo d'altri tempi, non si poteva non notarlo con ammirazione e magari salutarlo come uno di noi. E davvero come un pezzo della nostra Città a cui si continuerà a voler bene.