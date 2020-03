Traffico in corso Alcide de Gasperi: strada bloccata e automobilisti identificati

A nulla sono valsi gli appelli, la campagna social #iorestoacasa, i flash mob e i disperati messaggi del sindaco Bottaro, che giorni fa aveva chiesto persino l'aiuto dell'Esercito (iniziativa tuttavia bocciata dal governatore Michele Emiliano). A fronte di tanti tranesi che rispettano meticolosamente il periodo di quarantena, ce ne sono tanti altri che continuano ad uscire come se nulla fosse o sottovalutando enormemente la situazione.Risultato? Questa mattina in città si sono registrate lunghe code e traffico in pieno centro cittadino. Alcuni lettori, attraverso dei video, hanno testimoniato la situazione in corso Alcide de Gasperi. Una lunga coda di auto ferme al semaforo e caos tanto è che è dovuta intervenire una pattuglia della Polizia di Stato che ha bloccato l'intera strada e identificato gli automobilisti. Sono previste, infatti, multe e denunce per chi viene beccato per strada senza un valido motivo.La città continua inoltre ad essere presidiata in ogni dove: sul lungomare, per esempio, dove fino a qualche giorno fa era un via vai di gente, tra chi praticava sport o chi passeggiava tranquillamente.