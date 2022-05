"Tranese beauty": Victoria su Instagram vestita solo di fiori

Il bellissimo giardino verticale di Villa ascosa ha ispirato l'ultima provocatoria fotografia di Victoria De Angelis , in una posa che ricorda quella della celebre locandina del film American beauty.La bella bassista dei Maneskin che si fa fotografare sempre in mise succinte ha scelto di coprire l'indispensabile anziché con le solite stelline con i fiori della splendida location nella quale stanno soggiornando.È evidente dunque quanto tra post e stories i quattro ragazzi stiano particolarmente apprezzando il loro soggiorno tranese, condividendolo con milioni di followers in tutto il mondo