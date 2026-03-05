Trani al centro di “Porta a Porta”: le vicende giudiziarie degli amministratori locali nel dibattito sul referendum sulla giustizia

La città di Trani sarà protagonista questa sera, dalle ore 23:35, di un approfondimento televisivo nella trasmissione, il programma di attualità e politica condotto dasu Rai 1. La puntata si inserisce nel clima sempre più intenso della campagna elettorale in vista del referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo prossimi.Le telecamere della trasmissione sono arrivate nei giorni scorsi in città per realizzare una serie di interviste ad alcuni amministratori locali che, nel corso della loro esperienza politica, si sono trovati ad affrontare procedimenti giudiziari poi conclusi con assoluzioni piene. L'obiettivo dell'approfondimento è quello di mettere in relazione le esperienze personali e politiche di questi amministratori con i temi al centro della consultazione referendaria.Tra i protagonisti del servizio figurano alcuni nomi noti della politica tranese, tra cui gli ex Sindaci Luigi Riserbato e Giuseppe Tarantini nonchè vice sindaco Giuseppe Di Marzio. La puntata cercherà di affrontare i quesiti referendari attraverso il racconto diretto di chi ha vissuto in prima persona il peso di vicende giudiziarie che hanno inciso sul percorso politico e personale, ma che si sono concluse con il riconoscimento dell'estraneità ai fatti contestati. L'appuntamento è fissato per questa sera in seconda serata su Rai 1, quando Trani diventerà il punto di partenza di una riflessione più ampia sui temi della giustizia e sul rapporto tra responsabilità pubblica, opinione pubblica e vicende giudiziarie.