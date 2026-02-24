"Sistema Trani", l'appello prosegue fra audizioni e perizie contabili

A tre anni dalla sentenza di primo grado del 2 febbraio 2023, continua il processo d'appello del cosiddetto. L'udienza di giovedì, dinanzi alla terza sezione penale dellaè consistita nella rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di una dipendente dell'ufficioOccorreva stabilire (e questa è già la seconda impiegata dell'ufficioche viene sentita dinanzi alla) se le modifiche alle voci di bilancio potessero essere poste in essere da(istruttore contabile dell'ufficio, difensori) attraverso le proprie credenziali di accesso al software, ovvero impadronendosi di una delle postazioni delle due colleghe. Entrambe, però, hanno negato che questo potesse essere accaduto.In più, la corte si è pronunciata sulla richiesta, presentata dall'avvocato Papagno, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per effettuare una perizia contabile sul confronto tra l'importo delle fatture realmente pagate allatranese e le attività svolte effettivamente dai lavoratori di questa cooperativa. La domanda era stata avanzata, oltre che da Papagno, anche dalla difesa di, ex comandante del corpo, assistito dall'avvocatoSi tratta, in modo particolare, di un profilo che il, che ha condannato 8 persone, ha decisamente trascurato e che la- a cui va riconosciuta la volontà di voler chiarire ogni profilo della vicenda - vuole approfondire attraverso la nomina di un perito contabile. Prossima udienza il 19 marzo.