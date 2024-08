Trani Classic Festival, apre la rassegna concertistica il pianista Enrico Pace

Eseguirà il rinomato 5° concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven "Imperatore", accompagnato dall'Orchestra Filarmonica Pugliese

Powered by

Palazzo delle Arti "Beltrani" ospita il concerto del pianista Enrico Pace che eseguirà il rinomato 5° concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven "Imperatore", accompagnato dall'Orchestra Filarmonica Pugliese.L'appuntamento è per domani 8 agosto, alle ore 20.30.Biglietto intero 10 euro - Ridotto (Under 30) 5 euroI biglietti sono acquistabili sul posto o su Vivaticket a questo link La rassegna Trani Classic Festival è a cura dell'Istituzione Concertistica Tyrenum col sostegno della Città di Trani. La manifestazione è diretta dal tranese Paolo Scafarella insieme a Serena Valluzzi.