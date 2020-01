Trani e Barletta capitali della cultura, Lima (Fdi) propone una candidatura unitaria

Il Mibact ha reso noto che tra le 44 le città candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2021 per la provincia a BAT oltre a Trani, ora c'è anche Barletta.Candidate in Puglia, oltre a Trani e Barletta, Bari, Molfetta, San Severo, Taranto, l'Unione Comuni Grecia Salentina.«Aldilà di ogni mera considerazione campanilistica, che senso hanno due candidature a pochi chilometri di distanza? È possibile che a differenza di altri territori non si possa pensare di fare squadra (vedi i comuni del Salento)? Perchè la provincia BAT non si è adoperata per far sintesi e presentare, ove possibile, una candidatura unica? Sempre il Mibact rende noto che entro il 2 marzo andranno presentati i dossier di candidature.La candidatura unitaria di Trani e Barletta sarebbe indubbiamente più forte. Perché non provarci ?