Trani e il mistero dello stadio: lavori fermi e interrogativi irrisolti

Il 25 febbraio sarebbero dovuti iniziare i lavori per l'installazione dei famosi fari allo stadio, opera inizialmente rinviata, da quel momento, di una settimana, fra annunci e medaglie al merito.Successivamente dopo l'avvio, dopo un solo giorno di lavori, questi ultimi sono stati stoppati ed ora sono 40 giorni che l'azione lavorativa è di nuovo ferma e non ci sono neanche mezzi o operai che facciano ben sperare nel riavvio. E pensare che i lavori sarebbero dovuti durare 30 giorni.Stranamente dal Comune hanno prima revocato la custodia alla Bee Dragon (società che ha vinto il Bando decennale) per permettere i lavori, salvo poi riassegnare la stessa custodia alla stessa società ; quindi una custodia che non custodisce nulla, perché allo stadio non gioca nessuno, non ci sono mezzi, non ci sono lavori, quindi 4.000 euro al mese per cosa vengono utilizzati? Per far che?Il gruppo di Azione ha segnalato in passato, senza avere mai ricevuto spiegazioni (che ora ci auguriamo saranno concesse, finalmente, dagli organi preposti) l'ingresso di un trattore abusivo durante la semina, tanto per ricordarne una tra le situazioni anomale.Segnalammo anche che la società Vigor Trani aveva utilizzato lo stadio, effettuando partite e allenamenti, senza mai pagare, con il placet del custode. Altra situazione anomala, altro mistero.Forse già questi riferimenti, queste nostre "annotazioni", potrebbero bastare, per un'amministrazione coerente per diffidare tale Società e revocare questo chiacchierato bando.