“Trani e le sue bellezze senza tempo”: l’arte invade la Villa comunale

Con il patrocinio del Comune di Trani, l'iconico Chalet della Villa Comunale si è trasformato in una galleria d'arte a cielo aperto, e lo sarà fino al 14 agosto 2025, con la mostra "Trani e le sue bellezze senza tempo" che sicuramente incanterà cittadini e turisti, celebrando il fascino del territorio attraverso lo sguardo unico di cinque artisti locali. L'ingresso è libero e l'esposizione sarà visitabile ogni sera, dalle ore 19:00 alle 22:30.L'evento mette in mostra le opere di Marianna Schiaroli, Fulvio Del Vecchio, Lucia Liberti, Emanuela Pinto e Nino De Scisciolo. Ognuno di loro, con stili e sensibilità diverse, ha saputo catturare l'essenza di Trani, tra tradizione, natura e poesia visiva. Questa esposizione dimostra in modo tangibile come l'arte, anche quando non è espressa in maniera strettamente professionale, possa trasmettere bellezza, emozione e un profondo legame con il proprio territorio. È la passione che muove la mano degli artisti, e questa passione si riflette in ogni pennellata, creando un dialogo sincero con chi osserva. La mostra si apre con una citazione di Andy Warhol: "Credo che avere la terra e non rovinarla, sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare". Un vero e proprio manifesto che invita a contemplare e custodire la bellezza del paesaggio, rendendola eterna attraverso l'arte. "Trani e le sue bellezze senza tempo" è un appuntamento che unirà arte e territorio, offrendo un'occasione unica per immergersi in un abbraccio tra creatività e amore per la propria città.