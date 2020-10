Trani, furto in appartamento diventa una rapina: aggredito il proprietario

Un furto in appartamento, trasformatosi in una rapina, è l'assurdo episodio verificatosi nella serata di sabato 17 in uno stabile sul lungomare di Trani.Alcuni malviventi, introdottisi in un'abitazione di un palazzo sul lungomare Cristoforo Colombo, non molto distante dal liceo Classico, con l'intento di svaligiare l'appartamento hanno tuttavia trovato all'interno il proprietario. Sembrerebbe che a questo punto i ladri abbiano aggredito proprio il proprietario per poter portare a termine la loro opera.Prontamente avvertite, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori del 118 per prestare le cure al proprietario dell'appartamento. I ladri invece sembrerebbe siano riusciti a fuggire. Sull'accaduto ci sono ancora poche notizie e molta riservatezza. Sono gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Trani che stanno indagando sull'episodio.