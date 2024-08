Trani: in arrivo il concerto “Una sola giornata” di Sergio Cammariere

Domenica 8 settembre, in piazza Addazi a Trani (Bt), l'associazione di volontariato Il Raggio Verde e Supermercati Dok, in collaborazione con Gs23 Eventi, proporranno il concerto "Una sola giornata" di Sergio Cammariere, in cui l'artista crotonese ripercorrerà i suoi più grandi successi sino ad arrivare al nuovo disco, che dà appunto il titolo allo spettacolo.Sul palco il cantautore calabrese, che si esibirà al pianoforte, sarà affiancato dalla sua storica band: Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Daniele Tittarelli al sax soprano. Con loro proporrà uno spettacolo che rispecchia l'animo e il suo approccio musicale in una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini, che accendono la performance con calde atmosfere bossanova. Durante l'esibizione, oltre a presentare le sue ultime creazioni, dal baule dei ricordi Cammariere recupererà i suoi successi più amati e acclamati, dipingendoli di nuove sfumature. Immancabili saranno i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durante il suo lungo percorso artistico."La nostra associazione – hanno spiegato le donne de Il Raggio Verde – si occupa di dare supporto, psicologico e alle volte economico, alle donne colpite da tumore al seno, oltre ad offrire loro corsi di yoga e di nutrizione, sedute di psicoterapia e qualsiasi cosa possa essere utile per alleviare la loro sofferenza. Per realizzare le nostre attività organizziamo eventi come questo, che sarà fondamentale a raccogliere fondi in favore delle donne che aiutiamo".Sergio Cammariere è musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità, capace nelle sue esibizioni di generare emozioni mai uguali, sempre coinvolgenti, che sono un'appassionante avventura musicale tra improvvisazione, momenti corali, suggestioni di pianoforte, incursioni nella musica classica e nel jazz più esaltante, ritmi più caldi e mediterranei e canzoni interpretate con grande classe. Nato a Crotone, cugino del celebre Rino Gaetano, ha mosso i primi passi in ambito cinematografico, curando alcune colonne sonore come quella del film "Quando eravamo repressi" di Pino Quartullo, nel 1992, quella di "Teste Rasate" di Claudio Fragasso nel '94 e quella di "Uomini senza donne" di Angelo Longoni nel 1996.Nel 2003 è arrivata la prima partecipazione al Festival di Sanremo con "Tutto quello che un uomo", canzone scritta da Roberto Kunstler e mai ascoltata in un contesto come quello sanremese, che nella parte musicale rivela le radici profondamente ancorate al jazz della migliore tradizione, con guizzi di originalità interpretativa personalissima. Con questo brano il cantautore e pianista calabrese ha ottenuto il terzo posto al Festival, oltre al Premio della Critica e al Premio "Miglior composizione musicale" e, successivamente, due dischi di platino. Da qui è partito un percorso fortunato, in costante ascesa, fatto di 15 album, di cui 12 in studio.Parte del ricavato della serata, presentata dalla conduttrice radiotelevisiva Claudia Cesaroni, sarà utilizzato per sostenere le attività dell'associazione Il Raggio Verde. I biglietti sono in vendita sul circuito e nei punti vendita Ticketone.it.