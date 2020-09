Trani, investe tre persone e scappa: caccia al pirata della strada

È caccia al pirata della strada che nella notte tra venerdì e sabato ha investito tre persone sul porto di Trani ed è scappato senza prestare soccorso.L'episodio è avvenuto intorno alle 2.30 proprio su via Statuti Marittimi nelle immediate vicinanze di piazza Quercia, dove un'auto di cui non si conosce ancora il conducente ha dapprima investito tre persone che stavano passeggiando e poi è fuggita.Subito sono stati avvertiti gli operatori del 118 che tempestivamente giunti sul posto hanno soccorso e trasportato in ospedale le tre persone. Due di questa risultano in gravi condizioni ma sembrerebbe non siano in pericolo di vita, la terza è molto meno grave.Le forze dell'ordine invece dovranno rintracciare l'auto pirata e il suo conducente, sia la Polizia di Stato che i Carabinieri sono al lavoro per chiudere al più presto il cerchio. In particolare sono o Carabinieri della Compagnia di Trani a portare avanti le indagini.