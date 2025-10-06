Confesercenti
Confesercenti Trani premia commercio e cultura

Oggi pomeriggio in Biblioteca Comunale la cerimonia per i contest di San Nicola e l'iniziativa "Il Saldo è Cultura".

Trani - lunedì 6 ottobre 2025
Un pomeriggio di festa per celebrare la sinergia tra commercio, creatività e identità locale. A partire dalle ore 15:30 di oggi, lunedì 6 ottobre, la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale ospiterà la cerimonia di premiazione di due importanti iniziative che hanno animato la città.

Il primo momento sarà dedicato ai contest "I Piatti di San Nicola il Pellegrino" e "Le Vetrine di San Nicola il Pellegrino". Promosse da Confesercenti in occasione della Festa Patronale, le sfide hanno coinvolto ben 30 attività commerciali e ristorative, chiamate a omaggiare il Santo Patrono con creazioni ispirate alla sua terra natale, la Grecia, e alle tradizioni tranesi. Una giuria premierà le tre migliori vetrine e i tre piatti più rappresentativi.

A seguire, dalle ore 16:30, si terrà la premiazione de "Il Saldo è Cultura", l'innovativo progetto del Distretto Urbano del Commercio che ha unito i saldi estivi all'arte, esponendo opere di pittori e poeti locali all'interno dei negozi. Durante la cerimonia sarà estratto a sorte un cliente che vincerà un weekend, e verranno omaggiati tutti gli artisti che hanno aderito. Tra i clienti che hanno effettuato acquisti presso le attività aderenti, verrà sorteggiato un fortunato vincitore che riceverà una Smart Box valida per trascorrere un weekend in una località turistica.

Un premio dal carattere simbolico a testimonianza della vicinanza e fedeltà dei consumatori agli "esercizi di vicinato" della Città, con un occhio rivolto all'interesse verso le espressioni artistico-letterarie. Un mondo spesso considerato lontano da quello commerciale. Durante la cerimonia verranno ringraziati, e omaggiati con un attestato di partecipazione, tutti i poeti e pittori che hanno contribuito al successo dell'iniziativa,

L'evento, alla presenza del Sindaco e delle autorità cittadine, rappresenta un importante riconoscimento per gli esercenti e gli artisti che contribuiscono a valorizzare Trani, confermando il legame virtuoso tra il commercio di prossimità e la cultura locale.
