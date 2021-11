Trani punta sui libri con “Good Games: Libri, reti e storie di ordinaria resilienza”

Per la seconda volta cinque librerie cittadine in rete per la cultura

Ritorna venerdì 19 novembre alle ore 19 la rassegna letteraria «Good Games. Libri, reti e storia di ordinaria resilienza», progetto giunto alla seconda edizione, cofinanziato nell'ambito del piano triennale della cultura dall'assessorato alle Culture del Comune di Trani, organizzato dall'Associazione Delle Arti in collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani e le cinque librerie della città di Trani, Amabile libreria religiosa, La Biblioteca di Babele, Luna di Sabbia, Miranfù e Mondadori Bookstore.Nel nome, il progetto "Good games" strizza l'occhio al titolo del saggio di Alessandro Baricco "The Game" dedicato alla rivoluzione digitale degli ultimi 20 anni, affrontata sia dal punto di vista tecnologico che da quello culturale.L'appuntamento di venerdì 19 novembre, come tutti quelli che seguiranno, si svolgerà in presenza presso il Palazzo delle Arti Beltrani ma sarà comunque fruibile in diretta streaming sulle pagine Facebook e Youtube del Palazzo delle Arti Beltrani, e consisterà nell'incontro, a cura della libreria La Biblioteca di Babele, con Raffaele Nigro, autore de "Il Cuoco dell'Imperatore", che dialogherà con Onofrio Pagone. Parteciperanno anche l'Assessore alle Culture Francesca Zitoli ed il Dott. Mario Schiralli.Sarà il primo di una serie di eventi di promozione e presentazione di libri, incontri con gli autori, laboratori creativi per bambini, tutti dalle tematiche trasversali: da quelle religiose alla letteratura per bambini e ragazzi, dall'uso consapevole della rete alla poesia, dalla attualità alla resilienza, dal futuro alla speranza. Il programma proseguirà sino al mese di dicembre.Segue sabato 20 novembre, sempre alle ore 19, la presentazione a cura della libreria Luna di Sabbia del libro "Nova" di Fabio Bacà che sarà moderata da Vito Santoro.Per la seconda volta le librerie del territorio fanno rete e stilando un programma tanto dettagliato quanto interessante. Una vera sinergia tra tutti i principali attori, pubblici e privati, che promuovono la cultura, i libri e il piacere di leggere: istituzioni, biblioteca, librai e lettori di tutte le età e i palati.Gli appuntamenti saranno tutti gratuiti.Prenotazione fortemente consigliata (Tel. 0883/500044; info@palazzodelleartibeltrani.it)Per l'ingresso è obbligatorio esibire il green pass ed indossare la mascherina.