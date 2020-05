Trani ricorda Falcone con un lenzuolo bianco esposto da Palazzo di Città

Anche la città di Trani, come in molti Comuni d'Italia, si è fermata questo pomeriggio in occasione della Giornata nazionale della legalità. Alle ore 17.58, in occasione del 28^ l'anniversario della strage di Capaci dove persero la vita Giovanni Facolne, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, sulla facciata di Palazzo di Città è stato esposto un lenzuolo bianco con la scritta "Trani ricorda Falcone".​Un gesto simbolico da parte del sindaco Amedeo Bottaro e del presidente consiliare Fabrizio Ferrante per non dimenticare l'impegno di tante persone contro tutte le mafie e per la legalità.Quest'anno infatti la Fondazione Falcone, vista l'impossibilità di organizzare cortei e raduni a causa del Coronavirus, ha organizzato un flash mob invitando ad appendere un lenzuolo bianco da balconi e finestre e ad affacciarsi tutti insieme alle ore 18 per ricordare il coraggio e l'impegno di un uomo delle Istituzioni quale Giovanni Falcone.