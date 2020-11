Trani, sanificato il Cinitero comunale. In arrivo nuovi orari e modalità di accesso

Social Video 50 secondi Sanificazione del cimitero, intervista all'assessore Merra

Sanificato il Cimitero comunale, in arrivo una stretta sugli orari di visita e di accesso. Ne parliamo con l'assessore Raffaella Merra.E' stato interamente sanificato il Cimitero comunale nelle aree pubbliche esterne e nella chiesa, con un intervento da parte dell'Amiu; per quanto riguarda le cappelle sarà invece chiesto alle Confraternite di provvedere privatamente.Lo annuncia l'assessore al ramo, Raffaella Merra, che ha ringraziato l'Amiu per "l'ottimo lavoro svolto dai suoi operatori nell'intensa attività di sanificazione realizzata a causa dell'emergenza sanitaria. Contenere la diffusione dell'epidemia non può che garantire l'incolumità dei nostri concittadini".L'assessore Merra ha poi spiegato che nei prossimi giorni "verrà regolamentato l'accesso cimitero: non potrà entrare chiunque, perché si tratta comunque di un luogo sacro e anche le stesse imprese funebri dovranno avere un cartello di riconoscimento con una autorizzazione per poter avere accesso al camposanto". Ma non è tutto: "Limiteremo purtroppo anche gli accessi – sottolinea Merra - ai parenti dei defunti, che saranno autorizzati da due a tre per defunto". Ma di tutto questo verrà data precisa comunicazione nei prossimi giorni.