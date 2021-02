Trani si prepara per il primo Vaccine Day dedicato alla scuola

Domenica 21 febbraio, a partire dalle ore 8, all'interno del Pala Assi di Trani sarà vaccinato il personale scolastico delle scuole di competenza comunale. Sono 722 i soggetti che hanno manifestato il consenso alla vaccinazione. Si comincia alle ore 8 con gli over 55. A partire dalle 10 sarà vaccinato tutto il resto del personale scolastico con divisione in fasce orarie per Istituti (quattro circoli didattici più due scuole medie).I soggetti che si sottoporranno a vaccinazione dovranno portare il modulo di consenso firmato e la tessera sanitaria. Ad accoglierli nella struttura i componenti delle associazioni del COC di protezione civile che indicheranno agli utenti la postazione dove effettuare la vaccinazione. Nella struttura ne sono state allestite dieci, grazie alla importante disponibilità di vaccinatori fornita dalla Asl BT. Due gli accessi, altrettante le uscite.Alla vigilia, Amiu effettuerà una sanificazione della struttura. Il personale dell'azienda d'igiene urbana sarà presente anche durante la giornata per consentire puntuali interventi di pulizia fino al termine delle operazioni vaccinali, previste nel pomeriggio. Sono state allestite anche tende per il triage nonché ogni misura idonea al rispetto dei protocolli di sicurezza. L'area sarà presidiata dagli operatori del Comando della Polizia Locale di Trani.