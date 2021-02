Trani Sociale: «E' tempo di ricomporre un lavoro di coalizione e collaborazione per il bene comune»

Con la campagna elettorale "Trani 2020" ormai alle spalle, ora è tempo di ricomporre con chi crede nella valorizzazione della Città di Trani, un lavoro di coalizione e collaborazione per il bene comune. È proprio questo valore che ci ha distinto fin ora e ci ha dato l'opportunità di confrontarci con tutti. Abbiamo appreso con piacere, la notizia della composizione del nuovo coordinamento cittadino del Partito Politico Italia in Comune, e non possiamo che augurare al neo Segretario Vincenzo De Simola e a tutti i suoi componenti un buon lavoro.Siamo sicuri che ci sarà modo di lavorare fianco a fianco per creare insieme quelle azioni valide che oggigiorno i Cittadini chiedono a noi rappresentati Politici.