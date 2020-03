Trani Sociale verso il Consiglio comunale dei giovani

Si è tenuta sabato 29 febbraio, nella sede di Trani Sociale in via Amedeo 254, la riunione tra i soci del gruppo giovani ed il Segretario Santoro Daniele. Si è parlato e discusso di una tematica portata qualche tempo fa in Consiglio Comunale, precisamente nel 2017, votata ed approvata, ma mai attuata.Stiamo parlando dell'idea di far nascere un consiglio Comunale dei giovani. Il coordinatore giovani di Trani Sociale, Alessandro Petio, ha così illustrato al meglio quelle che saranno le iniziative da portare avanti.Spiega meglio Petio: «Innanzitutto verrà indetta una riunione con tutti i segretari di partiti, liste e movimenti della città di Trani, di maggioranza e di opposizione, spiegheremo loro in cosa consiste la nostra proposta, se tutti noi portassimo alle prossime elezioni almeno dai 3 ai 5 candidati con età compresa tra i 18 ed i 22 anni, potremmo eleggere Consiglieri per ogni sigla politica e così formare un vero e proprio consiglio Comunale Giovani.Questo consiglio Comunale Giovani non avrà nessun potere decisionale, ma servirà ad avvicinare molti più ragazzi alla politica locale e di conseguenza al bene e alla tutela del territorio. Annunciano inoltre i futuri Candidati, Alessandro Petio (18 anni), Luca Tarantini (18 anni) e Luigi Natale (18 anni) e Francesco Pio Fortunato (18 anni), che, questo consiglio sarà senza scopo di lucro e tutti coloro che ne aderiranno, sottoscriveranno la proposta che verrà posta in consiglio comunale ed alla attenzione dell'attuale Sindaco Amedeo Bottaro.Terminano così i nostri ragazzi: abbiamo pensato che Trani ha bisogno delle figure giovani, di ragazzi volenterosi e che amano la propria terra, così come facciamo noi giornalmente, curando l'aspetto della nostra città giorno dopo giorno. Infatti proprio loro sono gli Admin delle pagine social ultra seguite TRANI 2.0, e Festività e tradizioni Tranesi».