Trani tappa crocieristica? Ieri la visita di Leonardo Massa, il Country Manager di Msc

E' ritornato in visita a Trani Leonardo Massa, il Country Manager di Msc Crociere in vista del progetto che mira a trasformare la città in tappa crocieristica.A marzo lo stesso aveva incontrato il sindaco Amedeo Bottaro e Carlo Uva, vicepresidente dell'ApuliaTrani (la squadra di calcio femminile già sponsorizzata dalla prestigiosa compagnia internazionale) e in quell'occasione Massa aveva riscontrato la volontà del sindaco di accogliere MSC in qualsiasi forma.Ieri il ritorno in città, accompagnato dalla sua famiglia, utile per capire se a Trani effettivamente ci sono i margini per la realizzazione dell'ambizioso progetto.Qualora venisse realizzato si tratterebbe di «un traguardo storico per Trani - come aveva dichiarato precedentemente Carlo Uva - un risultato che nessuno ha mai raggiunto prima e che porterebbe benefici sicuramente all'intero sistema turistico e naturalmente economico della città di Trani».La visita di Massa in città fa quindi ben sperare.