Trani, torna "Giocattoli in Movimento": l'Epifania solidale del M5S in Piazza della Repubblica

Giocattoli in Movimento: il 6 gennaio un gesto di solidarietà per i bambini in Piazza della Repubblica a Trani. Dal 6 dicembre al 6 gennaio torna Giocattoli in Movimento, una delle iniziative più sentite e partecipate del Movimento 5 Stelle, dedicata ai più piccoli e al valore della solidarietà. L'appuntamento conclusivo è fissato per sabato 6 gennaio, giornata simbolicamente scelta per inaugurare il nuovo anno all'insegna della condivisione. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in Piazza della Repubblica, nei pressi del monumento a Giovanni Bovio, sarà allestito un gazebo per la raccolta e lo scambio di giochi. Per partecipare basterà portare due giocattoli o libri per bambini, integri e puliti: in cambio sarà possibile scegliere un gioco da portare a casa. Un gesto semplice, ma carico di significato, che insegna ai bambini il valore del dono, della solidarietà e del rispetto per gli altri. "Donare un giocattolo significa ridurre sprechi e consumismo, unire famiglie e quartieri e trasmettere ai più piccoli il valore della condivisione. È un piccolo atto che può cambiare il clima di una città, facendo circolare gioia, affetto e senso di comunità". I giochi raccolti saranno successivamente donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l'infanzia, contribuendo a regalare sorrisi e momenti di serenità a chi ne ha più bisogno. Un'iniziativa aperta a tutti, per trasformare la festa dell'Epifania in un'occasione concreta di solidarietà.

Torna a Trani una tradizione ormai consolidata promossa dal Movimento 5 Stelle:Non è solo una raccolta benefica, ma un progetto educativo che punta a trasformare l'Epifania in una festa del riuso e dell'altruismo. In un periodo spesso segnato dal consumismo sfrenato, l'invito rivolto alle famiglie è quello di dare una seconda vita a giochi e libri, insegnando ai più piccoli che condividere rende più felici che possedere e che un oggetto, se integro e pulito, può regalare ancora gioia a qualcun altro. Un piccolo gesto circolare che fa bene all'ambiente e al cuore della comunità. Ecco i dettagli dell'appuntamento previsto per il 6 gennaio.