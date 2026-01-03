Giocattoli
Giocattoli
Attualità

Trani, torna "Giocattoli in Movimento": l'Epifania solidale del M5S in Piazza della Repubblica

Il 6 gennaio appuntamento al gazebo nei pressi della statua di Bovio

Trani - sabato 3 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Torna a Trani una tradizione ormai consolidata promossa dal Movimento 5 Stelle: "Giocattoli in Movimento". Non è solo una raccolta benefica, ma un progetto educativo che punta a trasformare l'Epifania in una festa del riuso e dell'altruismo. In un periodo spesso segnato dal consumismo sfrenato, l'invito rivolto alle famiglie è quello di dare una seconda vita a giochi e libri, insegnando ai più piccoli che condividere rende più felici che possedere e che un oggetto, se integro e pulito, può regalare ancora gioia a qualcun altro. Un piccolo gesto circolare che fa bene all'ambiente e al cuore della comunità. Ecco i dettagli dell'appuntamento previsto per il 6 gennaio.

Il comunicato stampa del Gruppo Territoriale del M5S di Trani
  • Giocattoli in Movimento: il 6 gennaio un gesto di solidarietà per i bambini in Piazza della Repubblica a Trani. Dal 6 dicembre al 6 gennaio torna Giocattoli in Movimento, una delle iniziative più sentite e partecipate del Movimento 5 Stelle, dedicata ai più piccoli e al valore della solidarietà. L'appuntamento conclusivo è fissato per sabato 6 gennaio, giornata simbolicamente scelta per inaugurare il nuovo anno all'insegna della condivisione. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in Piazza della Repubblica, nei pressi del monumento a Giovanni Bovio, sarà allestito un gazebo per la raccolta e lo scambio di giochi. Per partecipare basterà portare due giocattoli o libri per bambini, integri e puliti: in cambio sarà possibile scegliere un gioco da portare a casa. Un gesto semplice, ma carico di significato, che insegna ai bambini il valore del dono, della solidarietà e del rispetto per gli altri. "Donare un giocattolo significa ridurre sprechi e consumismo, unire famiglie e quartieri e trasmettere ai più piccoli il valore della condivisione. È un piccolo atto che può cambiare il clima di una città, facendo circolare gioia, affetto e senso di comunità". I giochi raccolti saranno successivamente donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l'infanzia, contribuendo a regalare sorrisi e momenti di serenità a chi ne ha più bisogno. Un'iniziativa aperta a tutti, per trasformare la festa dell'Epifania in un'occasione concreta di solidarietà.
  • Movimento 5 stelle
Altri contenuti a tema
Allagamenti in via Mascagni: il M5S chiede interventi urgenti e stop all'urbanizzazione selvaggia Politica Allagamenti in via Mascagni: il M5S chiede interventi urgenti e stop all'urbanizzazione selvaggia Dopo il sopralluogo con i residenti, il consigliere Branà denuncia l'assenza di fogna bianca e studi idrogeologici:
Il Movimento5Stelle: "Contro il cemento, la Città Spugna" Il Movimento5Stelle: "Contro il cemento, la Città Spugna" L'Ing. Rita Reggio sabato 13 dicembre: conferenza pubblica su urbanistica e sostenibilità
1 Suoli degradati, il M5S sollecita il Comune di Trani a partecipare al bando regionale per la rinaturalizzazione Politica Suoli degradati, il M5S sollecita il Comune di Trani a partecipare al bando regionale per la rinaturalizzazione Il consigliere Vito Branà propone il recupero dell’ex mercato ortofrutticolo e invita l’amministrazione ad agire entro il 5 gennaio
Vito Branà (M5S), durissimo contro l'Amministrazione di Trani: "600.000 € per Natale sono una marchetta elettorale" Politica Vito Branà (M5S), durissimo contro l'Amministrazione di Trani: "600.000 € per Natale sono una marchetta elettorale" Il Capogruppo M5S denuncia una spesa record per gli eventi di fine anno e si allontana dal "campo largo"
Via Mascagni a Trani senza fogna bianca: Il M5S chiede l'inserimento dell'opera nel Piano Triennale Politica Via Mascagni a Trani senza fogna bianca: Il M5S chiede l'inserimento dell'opera nel Piano Triennale Allagamenti e case inaccessibili: il capogruppo Branà interroga la Giunta e si offre di collaborare alla ricerca dei fondi per lo "Studio di Fattibilità"
Il M5Stelle interviene sulla questione del Contratto di Quartiere: "Sarà possibile riuscire a recuperare parte di queste somme? Politica Il M5Stelle interviene sulla questione del Contratto di Quartiere: "Sarà possibile riuscire a recuperare parte di queste somme? Vito Branà: "A quanto ammontano i mancati introiti degli oneri di urbanizzazione posti a carico dei soggetti attuatori del contratto"
Piano Comunale della Costa: il M5S di Trani apre il confronto con i cittadini Politica Piano Comunale della Costa: il M5S di Trani apre il confronto con i cittadini Venerdì 10 ottobre l’ing. Rita Reggio illustrerà la bozza del piano e lo stato attuale della costa nord
Cimitero Trani, l'attacco del M5S: "Costi fuori controllo e silenzio bipartisan" Politica Cimitero Trani, l'attacco del M5S: "Costi fuori controllo e silenzio bipartisan" Vito Branà: "Tariffe e disservizi erano stati previsti. Ora l'Amministrazione faccia rispettare le regole"
Le Vie del Natale a Trani approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio
3 gennaio 2026 Le Vie del Natale a Trani approdano al mare con “Naviganti” del Pietro Verna Trio
Trani canta Battisti: Piazza Quercia incantata dalle "Emozioni " di Gianmarco Carroccia
3 gennaio 2026 Trani canta Battisti: Piazza Quercia incantata dalle "Emozioni" di Gianmarco Carroccia
V.Andria-Soccer Trani, Moscelli: «Parole di Pace? Focalizzato su questa stagione, c’è tempo per il futuro»
2 gennaio 2026 V.Andria-Soccer Trani, Moscelli: «Parole di Pace? Focalizzato su questa stagione, c’è tempo per il futuro»
Bottaro e la "doppia " Trani: «I vandali di Via Superga non sono la nostra città. Fenomeni da contrastare senza indifferenza»
2 gennaio 2026 Bottaro e la "doppia" Trani: «I vandali di Via Superga non sono la nostra città. Fenomeni da contrastare senza indifferenza»
La Befana arriva in piazza Libertà con 1600 calze per i bambini di Trani
2 gennaio 2026 La Befana arriva in piazza Libertà con 1600 calze per i bambini di Trani
Il 2025 di Trani: soddisfatti o rimborsati?
2 gennaio 2026 Il 2025 di Trani: soddisfatti o rimborsati?
La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale
2 gennaio 2026 La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale
Monopattino del Comune abbandonato sulla spiaggia: ennesimo gesto di inciviltà sul lungomare di Trani
2 gennaio 2026 Monopattino del Comune abbandonato sulla spiaggia: ennesimo gesto di inciviltà sul lungomare di Trani
«Ex Angelini, un "regalo " da 740mila euro ai tranesi»: l'attacco di Articolo 97
2 gennaio 2026 «Ex Angelini, un "regalo" da 740mila euro ai tranesi»: l'attacco di Articolo 97
Il Sindaco di Trani e il CONI abbracciano la Fiamma Olimpica
2 gennaio 2026 Il Sindaco di Trani e il CONI abbracciano la Fiamma Olimpica
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.