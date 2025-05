“#TraniFiorisce”: al via un progetto nato dalla passione per la propria città

Il progettoprende vita dall'idea di tre colleghe e amiche –– insieme al collega, attivi nel settore dell'ospitalità. Dal semplice passaparola, Pasquale ha deciso di creare un gruppo Whatsapp, chiamato "Tranitelling" che si è allargato sempre di più, coinvolgendo anche residenti e i commercianti del centro storico. La volontà dietro questo progetto è quella di coinvolgere i cittadini nella valorizzazione di una zona di Trani molto caratteristica: il centro storico. Come? Attraverso piccoli gesti da parte dei cittadini che aiutino a mantenere il decoro, la pulizia e la bellezza peculiare della zona, valorizzandone al meglio le architetture tipiche, e fare in modo che ogni strada del centro storico diventi unica, grazie alla creatività dei residenti, da esprimere con eleganza e originalità.Il riscontro è stato più che positivo: in poco tempo, i residenti di varie zone del centro storico, i membri dell'associazione "Visit Trani", di cui Miriam, Raffaella e Nadia fanno parte, e i commercianti si sono uniti con spirito collaborativo, iniziando a ripulire e ridipingere i vasi, sostituire quelli rotti presenti sui marciapiedi e dare nuova vita alle piante già esistenti. Un gesto semplice, ma carico di significato: prendersi cura del centro della città, rendendolo più accogliente e bello. Il primo esempio di interventi di questo genere viene proprio da una dei promotori del progetto, Raffaella, che insieme ai residenti si è già attivata alcuni anni fa per abbellire la propria via di residenza con piante di ogni genere.Questo progetto è stato accolto con entusiasmo dal sindaco e dall'assessore Cecilia Di Lernia, interessata in quanto avente delega alla cura dei luoghi e degli spazi pubblici e alla Polizia Locale. Entrambi si sono detti disponibili a collaborare e a partecipare all'iniziativa, offrendo sostegno istituzionale fin dall'inizio, aiutando i promotori del progetto nell'organizzazione tecnica dello stesso, onde evitare - per esempio - di incorrere in sanzioni per il mancato rispetto delle norme riguardanti gli spazi pubblici.Il progetto #TraniFiorisce vuole essere un primo passo verso la cura e l'abbellimento del centro storico, con l'ambizione di espandersi e coinvolgere l'intera cittadinanza, rendendo tutta Trani ancora più bella. Dunque, i promotori fanno un invito alla cittadinanza: "Trani è già una perla dell'Adriatico, con meraviglie come la sua iconica Cattedrale sul mare, il Castello Svevo, il quartiere ebraico, l'elegante porto turistico, la villa comunale affacciata sul mare e il lungomare e crediamo fortemente che possa brillare ancora di più. Per questo l'invito è aperto a tutti coloro che vogliano contribuire, scendere in campo e collaborare con noi. In queste settimane in cui è partito il progetto si sono rafforzate relazioni e instaurate nuove amicizie. È stato come 'un punto di ritrovo' ed è stato molto piacevole e incoraggiante vedere tanta collaborazione. Si rivolge un appello anche a fiorai e cittadini che abbiano da donare alla città: vasi integri, piante, fiori, ma soprattutto della terra. Ogni gesto sarà prezioso per vedere realizzato questo progetto. C'è tanto da fare e noi ci crediamo!"