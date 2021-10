Tre macchine bloccate tra le sbarre del passaggio a livello

Non è ancora chiaro come non una ma ben tre macchine siano rimaste bloccate all'interno delle sbarre del passaggio a livello di via Corato.Fortunatamente il treno è passato senza alcuna conseguenza sulle auto e i loro conducenti, solo ovviamente molta paura .La questione della pericolosità del passaggio a livello in centro città si riapre in queste situazioni e resta in attesa di proposte e soluzioni.