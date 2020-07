Tribunale di Trani, via libera all’accesso alle cancellerie

Con un decreto (il n. 64/2020) il presidente del tribunale di Trani, Antonio de Luce, ha dato il via libera all'accesso alle cancellerie nei consueti giorni ed orari mattutini. Dunque, ferme restando le misure di distanziamento sociale, da stamattina le cancellerie sono state normalmente riaperte all'utenza dalla ore 9,00 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, ed il sabato nella stessa fascia oraria ma solo per il deposito degli atti in scadenza.Il decreto fa seguito alle recenti disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria coronavirus e delle linee guida del Ministero della Giustizia.