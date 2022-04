Trinitapoli commissariata, Ciliento: «La comunità saprà rialzarsi»

Sono vicina alla comunità di Trinitapoli che sta vivendo un momento molto delicato. Il commissariamento è frutto di un contrasto all'illegalità e alla mafia.In questo momento è stato fondamentale l'impegno del Prefetto Maurizio Valiante e dei diversi uffici costituitisi nella provincia Bat che con la loro presenza e il continuo lavoro danno sicurezza al nostro territorio.La regione Puglia, attraverso il presidente Emiliano, si è costituita parte civile nel processo.Come consigliere regionale e vice presidente della commissione speciale studio e legalità ringrazio Anna Maria Tarantino e il segretario cittadino del PD Pietro Luce, perché sono sempre stati in prima fila in questa lotta contro un sistema dove si insinua l'illegalità.Sono certa che la comunità di Trinitapoli saprà rialzarsi e mettere in atto percorsi liberi e virtuosi.