Truffa online, si fingono il vescovo di Trani per estorcere denaro

Richieste di denaro inviate tramite e-mail: a nome di chi? Dell'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo finito, suo malgrado in un giro di truffe online. Ad avvisare gli utenti di questa truffa è stata proprio l'Arcidiocesi attraverso la sua pagina Facebook: «Si consiglia di cestinare la mail e si prega, per quanto possibile, di darne avviso».Nel corpo dell'email si avanza una richiesta di 4650 euro per un «impegno personale che verrà pagato il prima possibile. Potete aiutarmi a compensare questo pagamento?». E anche l'invito a non chiamare ma a rispondere solo tramite email. «Sarai debitamente rimborsato per questo. Benedizioni», è il saluto finale.Email che hanno subito destato sospetti negli ignari destinatari che hanno poi spinto l'Arcidiocesi a prendere i dovuti provvedimenti