Turismo Puglia Bat Trani
Turismo Puglia Bat Trani
Politica

Turismo, FdI Trani: "Dati deficitari, BAT ultima in Puglia. Serve una nuova visione"

Scagliarini: "Offerta frammentata. Si avvii una pianificazione di lungo termine sul modello DMO, con Trani capofila per l'intero territorio"

Trani - venerdì 31 ottobre 2025 10.09 Comunicato Stampa
I dati pubblicati dall'Osservatorio Regionale del Turismo impongono un'analisi approfondita e la necessità di una nuova pianificazione turistico-culturale dell'intero territorio, attraverso una visione differente rispetto a quella avuta finora. Il trend in crescita della BAT, con Trani prima città della provincia, in termini di presenze nei primi otto mesi del 2025, potrebbe essere considerato un dato positivo; ma se si analizzano i dati in modo più attento e approfondito, al fine di fare un'analisi puntuale per costruire una valida prospettiva turistica per Trani e per l'intero territorio, allora i dati si dimostrano deficitari sotto diversi aspetti.

La crescita della BAT, pur sempre ultima provincia pugliese per presenze, si inserisce in un contesto, quale quello regionale, caratterizzato da un trend positivo, mentre la città di Trani, prima della provincia, è soltanto 25ª a livello regionale; con altre città della Puglia che, negli ultimi anni, sono cresciute maggiormente, superandola. Ancora, la BAT è ultima per numero di eventi e iniziative culturali, quasi sempre slegati fra loro e senza una minima regia comune. Ciò evidenzia forti limiti nella pianificazione e programmazione turistica degli ultimi anni, con un'offerta frammentata e non strutturata. Inoltre, l'attuale tessuto socio-economico, la crisi di alcuni importanti settori produttivi della nostra città e l'analisi dei dati relativi all'impatto economico generato dal turismo, fanno sì che tale settore non sia più da considerarsi una semplice opportunità ma, di fatto, una necessità su cui puntare in modo più strutturale.

Dunque, diventa assolutamente necessario avviare una pianificazione di lungo termine, accompagnata da una programmazione di eventi, identificabili e caratterizzanti, costruita sull'intero anno; organizzare un'adeguata accoglienza turistica; fornire maggiore supporto al turismo convegnistico, utile alla destagionalizzazione; valorizzare la ristorazione, autentica eccellenza, e i prodotti tipici locali; ideare percorsi archeologici, fra Monastero di Colonna e "Trani sotterranea"; valorizzare il centro storico e i suoi principali monumenti; sostenere i contenitori culturali presenti; porre maggiore attenzione al turismo nautico, che presuppone una vera riorganizzazione dell'area portuale (ecco l'importanza di un Piano Regolatore del Porto, oggi mancante). Tutto ciò, ovviamente, supportato da adeguati servizi turistici.

Ancora, è assolutamente necessario avviare un percorso di maggiore condivisione e collaborazione fra tutti i comuni della BAT e i relativi assessori alla cultura e turismo, creando una sinergia che possa portare ad una concreta crescita dell'intero territorio. Un modello di collaborazione che, in passato, era stato avviato con il progetto di marchio d'area "Puglia Imperiale" e con la relativa istituzione del Sistema Turistico Locale, riconosciuto dalla stessa Regione Puglia.

Un percorso di coordinamento che oggi torna ad essere una tappa obbligata, anche alla luce del riordino del sistema turistico regionale, avvenuto con l'approvazione dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 15/2025, che ha dato avvio alle DMO Puglia (Destination Management Organization): un nuovo modello di governance turistica adottato dalla Regione Puglia. In tale contesto, Trani – per storia, tradizione, vocazione, numeri e riconoscibilità – deve divenire il comune capofila di questo nuovo percorso. Il potenziale c'è, le capacità anche: serve però avere una visione differente e fare sistema. Michele Scagliarini - Coordinatore Cittadino Fratelli d'Italia Trani

  • Fratelli d'Italia
Altri contenuti a tema
Riqualificazione delle aree sportive: un’occasione di crescita per Trani Riqualificazione delle aree sportive: un’occasione di crescita per Trani Fratelli d’Italia Trani sollecita l’Amministrazione a partecipare al bando regionale per valorizzare l’area del Palazzetto dello Sport
Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo" Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo" Il candidato tranese al Consiglio: "Abbiamo scelto il migliore: una persona seria, competente e affidabile".
Lavori passaggio a livello, Fratelli d'Italia convoca domani conferenza stampa Lavori passaggio a livello, Fratelli d'Italia convoca domani conferenza stampa Saranno illustrati i disagi causati dai lavori
1 Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni" smaschera il caos estivo dell'Amministrazione Fratelli d'Italia: il caso "Trani Tradizioni" smaschera il caos estivo dell'Amministrazione Eventi sovrapposti, programmazione assente e sicurezza trascurata: cittadini e turisti penalizzati.
Fratelli d'Italia in Piazza Marinai d’Italia: “Giustizia e sicurezza, non solo parole” Fratelli d'Italia in Piazza Marinai d’Italia: “Giustizia e sicurezza, non solo parole” Ieri il gazebo targato FDI per parlare delle riforme portate aventi dal Governo
Trani, il cimitero e la nuova gestione Trani, il cimitero e la nuova gestione Raimondo Lima (FdI): "Che le parti in causa dialoghino fra di loro"
L'intervista ad Andrea Ferri che rompe gli indugi e si lancia nella sfida regionale L'intervista ad Andrea Ferri che rompe gli indugi e si lancia nella sfida regionale Fratelli d'Italia punta sul capogruppo in consiglio comunale per riportare la città al centro del dibattito in via Gentile. Un test cruciale per il centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 2026
Fratelli d'Italia ufficializza il suo candidato: Andrea Ferri è il nome per le prossime elezioni regionali Fratelli d'Italia ufficializza il suo candidato: Andrea Ferri è il nome per le prossime elezioni regionali FDI punta sul Capogrupo in Consiglio Comunale
Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani
31 ottobre 2025 Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani
Commemorazione dei Defunti: gli orari del Civico Cimitero e delle funzioni religiose
31 ottobre 2025 Commemorazione dei Defunti: gli orari del Civico Cimitero e delle funzioni religiose
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
31 ottobre 2025 A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
La Fondazione Ciccolini presenta "Giochi d'Acqua " a Trani
31 ottobre 2025 La Fondazione Ciccolini presenta "Giochi d'Acqua" a Trani
Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma
31 ottobre 2025 Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma
Trasporto pubblico, Ciliento: "Approvato il Piano. Ridisegnamo la mobilità della Puglia "
31 ottobre 2025 Trasporto pubblico, Ciliento: "Approvato il Piano. Ridisegnamo la mobilità della Puglia"
Tutto pronto per Halloween domani in Corso Imbriani n.5: riapre "il portone da brivido "
30 ottobre 2025 Tutto pronto per Halloween domani in Corso Imbriani n.5: riapre "il portone da brivido"
Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia
30 ottobre 2025 Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia
Truffe agli anziani, parte il progetto Mica Scemi di Comune e Auser
30 ottobre 2025 Truffe agli anziani, parte il progetto Mica Scemi di Comune e Auser
Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante
30 ottobre 2025 Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.