Trani, Fratelli d’Italia: Scagliarini traccia il bilancio a un anno dalla guida del partito

Dai numeri delle Regionali al lavoro della coalizione in vista delle Amministrative: l'analisi del coordinatore cittadino

Trani - lunedì 19 gennaio 2026 16.52
È tempo di bilanci in casa Fratelli d'Italia. A dodici mesi esatti dal congresso cittadino che ha sancito la sua elezione a coordinatore tramite mozione unitaria, Michele Scagliarini interviene per analizzare il percorso svolto dal partito a Trani e delineare le strategie future.Nel suo resoconto, il coordinatore evidenzia il lavoro svolto per strutturare il partito come punto di riferimento all'interno dell'area di centrodestra. L'anno appena trascorso è stato caratterizzato da una presenza costante sul territorio attraverso diverse modalità di iniziativa politica: dall'organizzazione di convegni su temi specifici come disabilità e politiche europee, all'allestimento di gazebo informativi, fino alla presentazione di libri e incontri pubblici. Scagliarini sottolinea inoltre l'importanza data al dialogo con le altre forze civiche e politiche e l'investimento sulla crescita del gruppo giovanile.

Il dato elettorale: primo partito alle Regionali - Il bilancio politico trova un riscontro oggettivo nei dati delle ultime elezioni regionali, punto centrale dell'analisi del coordinatore. In quella tornata, Fratelli d'Italia si è attestato come primo partito nella città di Trani, raggiungendo la percentuale del 23,18%. Un risultato che ha portato all'elezione in Consiglio Regionale del tranese Andrea Ferri, risultato il candidato più suffragato in città. Scagliarini attribuisce questo exploit non al caso, ma a un lavoro pregresso che ha coinvolto dirigenti, gruppo consiliare e iscritti.

La prospettiva: verso le Amministrative - Chiusa la fase di analisi, l'attenzione si sposta sulla prossima scadenza elettorale: le elezioni amministrative. Scagliarini definisce l'attuale contesto cittadino come un momento "cruciale" e complesso. La strategia delineata dal coordinatore prevede un lavoro sinergico con l'intera coalizione di centrodestra. L'obiettivo dichiarato è quello di giungere in tempi brevi alla definizione di un progetto politico unitario che si proponga come alternativa concreta all'attuale amministrazione, lavorando su una proposta di governo definita "di lungo respiro".tl@

Il post di Michele Scagliarini:
