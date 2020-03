Turismo, oggi Mennea a Trani per evento formativo su strutture ricettivo-turistiche

Il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, oggi 3 marzo (ore 15.30) partecipa a un incontro formativo riservato alle strutture turistico-ricettive, organizzato dall'associazione Asso Futuro e Cna Imprese e Rete nella Biblioteca comunale di Trani (piazza Libertà, sala 'Benedetto Ronchi') in collaborazione con la Regione Puglia. Nel corso dell'incontro si parlerà di:- approvazione del codice identificativo per le strutture ricettive non alberghiere, legge regionale n.49 1 dicembre 2017;- problematiche emergenti di sanità pubblica legate alla diffusione della Legionella in ambito turistico-ricettivo;- consulenza, formazione e informazione alle attività produttive e ricettive e reti d'imprese.Il programma prevede:- dalle 16 alle 17.30: Amedeo Bottaro, sindaco di Trani; Giovanni Sorrenti, coordinatore tecnico della prevenzione esperto Gruppo Legionella; Antonio Falco, medico specialista Sisp Gruppo Legionella; Stefania Menolascina, dirigente medico Sisp referente Gruppo Legionella;- dalle 17.30 alle 20: Salvatore Patrizio Giannone, dirigente della sezione turismo della Regione Puglia; Ruggiero Mennea, consigliere regionale Commissione Turismo; Vincenzo Rutigliano, giornalista e moderatore;- in chiusura: Giuseppe Riccardi, segretario regionale Cna Reti e Imprese; Michele Ieva, agronomo presidente associazione Asso Futuro City, coordinatore Cna Reti e Imprese e Linee di Puglia soc. coop.