Ultimi giorni di vaccinazione al Palazzetto: si sta individuando una nuova sede

AAA Hub vaccinale cercasi: in vista dello smantellamento dell'hub vaccinale allestito nell'inverno scorso nel Palazzetto dello sport di viale Falcone, si susseguono in questi giorni i sopralluoghi da parte della Asl Bat, insieme ai tecnici del Comune, per individuare un nuovo spazio che abbia i requisiti adatti a divenire nuova sede per le somministrazioni dei vaccini anti-Covid.I luoghi individuati e candidati a divenire nuovo hub vaccinale sarebbero alcuni spazi della Croce Bianca, o un'area nei pressi di via Grecia, o ancora delle sale interne allo stadio comunale. Si tratta però solo di ipotesi al vaglio in queste ore con una certa urgenza, anche perché dal Comune sono partite già lettere di "sollecito" all'indirizzo della Asl Bat (che dovrà anche "ristorare" il Comune per l'uso dell'impianto PalaAssi): con i campionati alle porte, il Palazzetto deve assolutamente tornare al più presto alla sua originaria missione, cioè ad ospitare incontri sportivi.Come si ricorderà, la struttura fu messa a disposizione dal Comune di Trani fin dal mese di febbraio scorso, quando si era in piena emergenza e si avviava la campagna vaccinale di massa, "curando con immediatezza gli allestimenti richiesti". E subito diventò per tutti il "Pala Salute", preso come esempio di buone pratiche da altri Comuni ed altre Asl della regione per i percorsi, i tempi e le modalità prescelte.Ora "il superamento della fase emergenziale comporta il venir meno delle motivazioni" che avevano giustificato la scelta dell'impianto, che impone "la restituzione del Palazzetto dello Sport alla sua naturale destinazione d'uso", con tanto di costi ed anticipazioni.Nei prossimi giorni, intanto, sono già in lista altri appuntamenti come da prenotazioni, e per il momento si rimarrà ancora qualche giorno in quella struttura: naturalmente chi ha la prenotazione sarà avvisato per tempo in caso di cambio di sede.