Ultimi ma non ultimi: Luca Lignola commenta i dati di Fondazione Etica

"Ultimi in classifica per la capacità di spesa? Un dato da analizzare meglio: la percentuale deve essere rapportata al volume delle opere. Dipende sia dalla quantità di finanziamenti che dalla burocrazia. E noi ne abbiamo parecchi, sia di finanziamenti che di iter burocratici da affrontare. Ma stiamo facendo grandi passi avanti": abbiamo chiesto a Luca Lignola, assessore al Bilancio del Comune di Trani, di commentare il dato riportato nell'analisi di "Fondazione Etica" riguardo alla capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni."Intanto diciamo subito una cosa: molti degli indicatori di quell'analisi si riferivano ai capoluoghi di provincia, mettendo insieme situazioni (di alterna positività) di Andria, Barletta e Trani. E poi: bisogna sottolineare che nel 2015 avevamo trovato il blocco della spesa disposto dalla Corte dei Conti: abbiamo dovuto rimettere ordine, abbiamo ridotto l'indebitamento, ci siamo dotati di progettazioni, mentre siamo a lungo rimasti sottodimensionati, quasi bloccati per la carenza di personale. Solo da poco abbiamo un dirigente fisso all'Ufficio Tecnico, ma con personale comunque ridotto: abbiamo dunque valutato di ricorrere ai professionisti esterni per le progettazioni esecutive, e stiamo avendo buone performance".La questione non è solo finanziaria sulla capacità di spendere i finanziamenti ricevuti, ma è tecnica e burocratica. E Lignola, che non nasconde le criticità esistenti, elenca comunque i lavori pubblici più importanti in fase di realizzazione: "Intanto stiamo portando a termine i progetti di tre parchi cittadini, avviati dalle precedenti amministrazioni. E poi: abbiamo completato palazzo Beltrani, stiamo avviando lavori per il muraglione della villa comunale e la costa sottostante, il rifacimento della parte sud del lungomare, stiamo completando i lavori di messa in sicurezza delle scuole. E tanto altro".E' un momento in cui occorre grande impegno. Le amministrazioni avranno un ruolo chiave per l'attuazione dei progetti di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per questo devono essere aiutate affinché i fondi europei non vadano persi ma investiti al meglio. Ultimi, ma non ultimi.