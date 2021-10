Ultimo giorno di vaccinazioni al Pala Assi, Bottaro: «Abbiamo raggiunto numeri record»

«Ultimo giorno di vaccinazione nel Pala Assi. Chiudiamo questa lunga esperienza con un velo di tristezza per il rapporto familiare che si era creato al suo interno, ma, al tempo stesso con la soddisfazione di aver raggiunto numeri record: 83.360 inoculazioni da febbraio scorso, l'80% della popolazione di Trani coperta da vaccino. Grazie a tutti, grazie alla Azienda Sanitaria Locale Bt ed in particolare a Patrizia Albrizio e grazie a tutti i volontari che hanno reso amorevole servizio nel Palazzetto per tutto questo tempo. Siete state unici».Queste le parole del sindaco Amedeo Bottaro a conclusione dell'ultima giornata di vaccinazioni al Pala Assi: dalle prossime date (com'è noto sono già in corso le somministrazioni delle terze dosi di vaccino) ci si sposterà nei locali dell'ex ospedale pediatrico di via Imbriani, sede dell'Ufficio Igiene. Dunque, dopo 9 mesi di onorato lavoro, il Palazzetto dello Sport torna alla sua normale funzione, e dismette le vesti indossate per l'emergenza pandemica: attivato dal febbraio scorso, il Pala Assi diventò subito per tutti il Pala Salute, con una organizzazione che fu presa come esempio nell'allestimento dei centri vaccinali di altre città pugliesi.Al saluto di commiato, insieme a tutto lo staff operante su Trani, impegnato in prima linea in questi lunghi mesi, ha preso parte anche la dottoressa Patrizia Albrizio visibilmente emozionate.