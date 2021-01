Ultimo giorno in zona gialla per la Puglia

Le misure in vigore sabato

Da domenica diversi cambiamenti

La Puglia avrà la possibilità di godere di un ultimo giorno in zona gialla, prima del passaggio in area arancione, per via dell'entrata in vigore soltanto da domenica 17 gennaio della nuova classificazione delle Regioni, stabilita dal ministro della salute Speranza attraverso un'ordinanza.Sabato sarà possibile spostarsi tra i Comuni, restando però all'interno della stessa Regione. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle ore 5. La zona gialla sarà un'opportunità soprattutto per bar e ristoranti di poter aprire e servire al bancone e ai tavoli (per i venditori di bevande e alcolici non sarà più possibile l'asporto dopo le ore 18). Apertura anche di negozi, centri commerciali e parrucchieri, mentre saranno chiusi musei e mostre, sale giochi, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie, oltre a palestre e piscine.Regole più stringenti a partire da domenica su Trani e tutto il territorio pugliese. Saranno vietati gli spostamenti fuori dal proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro e salute o per il ritorno alla propria residenza. Bar e ristoranti saranno costretti nuovamente a chiudere: potranno soltanto effettuare consegne a domicilio e l'asporto (ma con limitazioni per i bar dopo le 18). Aperti i negozi, mentre sono chiuse piscine e palestre.