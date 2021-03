Ultimo weekend in zona gialla a Trani: porto e vie del centro presi d’assalto

Ultimo weekend libero da zona gialla per Trani e l'intera Puglia. E scatta la corsa alla gita fuori porta. Sulla scia di quello che si era già verificato le scorse settimane anche questa volta tantissime persone si sono riversate nel centro cittadino, con auto incolonnate per diversi chilometri e disagi alla circolazione. Non sono mancati gli indisciplinati del codice stradale che hanno persino parcheggiato la propria auto sulle strisce pedonali come testimoniato dalle foto.In particolare forti rallentamenti si registrano nel tratto tra il lungomare Chiarelli e piazza Plebiscito e su corso Vittorio Emanuele ma in generale in tutta la città si fatica a muoversi in auto. Tanta anche la gente che ha approfittato delle temperature piacevoli per godersi l'ultimo caffè e aperitivo sul Porto.In campo anche diverse pattuglie della Polizia locale per verificare la corretta osservanza delle disposizioni comunali.