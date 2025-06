"Umanità" al centro della XXIV dei Dialoghi di Trani

Powered by

"Umanità" è il tema della XXIV edizione de I Dialoghi di Trani, che sarà presentata in una conferenza stampa il prossimo lunedì 30 giugno, alle ore 10:30 presso il resort Ognissanti (Trani).Interverranno:- Michele Emiliano, Presidente delle Regione Puglia (in collegamento da Bari)- Salvatore Marfella, Addetto agli Affari Culturali – Attaché Culturel dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles (in collegamento da Bruxelles)- Rosanna Gaeta, Direttrice artistica de "I Dialoghi di Trani"- Lucia De Mari, Assessora alle Culure della Città di Trani- Daniela Balducci, Referente Fondazione Megamark- Debora Ciliento, Assessora ai Trasporti e Mobilità della Regione Puglia- Concetta Terlizzi delegata cultura Comune di Orsara di PugliaModera:- Lucia Perrone Capano, Presidente La Maria Del Porto - Associazione Culturale Mostra