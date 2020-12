Un anno con Trani(Viva): ripercorriamo insieme il 2020

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

Un anno quello appena trascorso in cui la protagonista indiscussa è stata la pandemia tuttora in corso. Il primo gennaio porta con sé il regalo più bello che si possa desiderare per le feste: un nuovo inizio. Appendendo alla parete il nuovo calendario ecco la magica possibilità di buttarsi tutto alle spalle e ricominciare. Come ogni anno inevitabilmente, però, prima di fare spazio ai buoni propositi, volgiamo uno sguardo al passato. Cosa è successo a Trani nel 2020?Il 2020 si apre con la grande festa di Capodanno in Piazza Teatro. Tantissima la gente scende per strada per salutare il 2019 e dare il benvenuto al 2020, complici le condizioni meteo favorevoli. Grande assente Uccio De Santis, coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva la strada provinciale tra Bitritto e Bari. Grave incidente la mattina del 21 gennaio sulla 16bis, tra gli svincoli Trani centro e Trani sant'Angelo: tre i mezzi coinvolti e tre feriti trasportati in codice rosso in ospedale. Fa scalpore la notizia di una coppia di anziani di Trani, ultra ottantenni oggetto di truffa e circonvenzione d'incapace da parte di un avvocato del foro di Trani ed un luogotenente dell'Arma locale. A scoprirlo sono stati gli stessi Carabinieri di Trani che hanno eseguito nel pomeriggio del 27 gennaio la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di entrambi.Il secondo mese dell'anno si apre tragicamente con la morte di una 43enne tranese a causa di un incidente stradale sulla Trani- Barletta, all'altezza del santuario dello Sterpeto. Nel sinistro rimangono feriti anche il marito e il figlio di soli 7 anni. Il 21 febbraio si registra il primo caso in Italia di Coronavirus a Codogno, in Lombardia: da quel momento in poi la pandemia irrompe nella nostra vita e così anche a Trani iniziano le attività di sanificazione negli edifici pubblici e scuole. Il 27 febbraio, si registra il primo caso in Puglia. Ad annunciarlo il presidente Emiliano: "Come avevamo previsto, abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus".Il 3 marzo si registra il primo caso nella Bat, il cosiddetto paziente "uno" della sesta provincia. Trattasi di un 47enne di Trani che tuttavia riesce a sconfiggere il virus dopo un lungo ricovero all'ospedale di Bisceglie. Il 4 marzo, le scuole di tutta Italia vengono chiuse. Il 10 marzo Trani, così come l'Italia intera, diventa zona rossa. In conferenza stampa, il premier Conte annuncia di applicare le norme imposte a gran parte del Nord Italia anche al resto della Nazione per prevenire la diffusione del Coronavirus. Complici la psicosi e il clima di paura che si respira in città, diventa virale la notizia di un intervento in corso Manzoni delle forze dell'ordine che vede la scesa in campo anche dello stesso sindaco per la segnalazione da parte di residenti e passanti di presunti "pipistrelli" stesi sul balcone di un edificio: solamente in tarda mattinata arriverà la conferma da parte dell'Asl che trattasi di carne di pollo essiccata e non di pipistrello. La notizia rassicura tutti ma fa scattare humor e ironia sui social. Il 28 marzo si registra il primo decesso per Covid a Trani. Nel giro di sole 24 ore dopo, Trani piange la seconda vittima: entrambi erano ricoverati a Bisceglie.In città rimbalzano le notizie dei contagiati. Mentre Trani piange la sua terza vittima (7 aprile), la Bat si conferma la provincia dell'intera Regione con maggior numero di contagi. Il 12 aprile, in pieno lockdown le forze dell'ordine intervengono in via Dalmazia, per identificare e multare alcune persone che sul terrazzo del proprio stabile avevano dato vita ad una pasquetta anticipata. Il 27 aprile, una donna di soli 32 anni perde la vita in via Superga a seguito di un arresto cardiaco. In Italia, nel frattempo, si discute della "fase 2" e di prime riaperture a partire dal 4 maggio dopo un lungo periodo di chiusura.Il 4 maggio, si passa in "fase 2" mentre a Trani si registra il sesto decesso da covid. Il 12 maggio è una data storica per Trani: dopo 40 anni cade il muro della strettoia di Pozzo Piano, divenuto simbolo di una burocrazia invalicabile, cavillosa e farraginosa. Un lutto scuote il modo politico, ma non solo: il 9 maggio viene a mancare all'età di 60 anni il consigliere comunale Mimmo De Laurentis dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Il 20 maggio Trani rimbalza sulle cronache nazionali per via di un'operazione delle forze dell'ordine in via Cilea dove viene smascherato un giro di prostituzione che vede coinvolte tre giovani di origini straniere. Il clima di ritrovata "libertà" e il riversarsi per le strade soprattutto di giovani sono alla base di una rissa sul porto di Trani che costringono successivamente il sindaco a multare un'attività nella zona per non aver violato le norme anti-covid.Una rissa in pieno centro a Bisceglie, causa il ferimento di un 16enne tranese trasportato in ospedale in codice rosso. Dopo le indagini dei Carabinieri, scatteranno 7 arresti. In zona Matinelle, un bambino di soli 12 anni precipita sugli scogli facendo un volo di circa 5 metri. Dopo le difficili operazioni di soccorso, viene trasportato in ospedale dove riporta tre fratture. L'intervento tempestivo di soccorsi e forze dell'ordine mettono in salvo un uomo che il 22 giugno cerca di lanciarsi dal balcone della sua abitazione in via Bovio dopo aver lanciato mobilia e altri oggetti. Martedì 30 giugno segna un'altra data storica: dopo 15 anni in via Superga, il mercato settimanale si sposta in via Falcone.E' tempo di vip a Trani. In città fanno la loro comparsa Piero Pelù, Ronn Moss di Beatiful ma anche Gigi D'Alessio e Laura Torrisi. Non mancano gli episodi di cronaca: un cavallo perde la vita in via Papa Giovanni dopo essersi schiantato contro un palo; un 45enne originario di Trani perde la vita nell'udinese a seguito di un malore e un uomo ritrovato in gravi condizioni nel suo appartamento in piazza Indipedenza dopo che non rispondeva da giorni. Ma è l'incidente del 19 luglio sulla Trani-Corato la notizia più letta del mese:due moto precipitano dal ponte poco prima dell'ingresso dell'autostrada causando il ferimento di tre tranesi.Incidente sul lavoro per un operaio dell'Amiu che il 14 agosto rimane gravemente ferito nelle operazioni di svuotamento dei contenitori dei rifiuti. Il 22 agosto muore un uomo di 66 anni dopo un incidente in zona Boccadoro. Si salva invece la donna che viaggiava a suo fianco. Trani piange anche la scomparsa di Michelangelo Menduni, docente e cittadino modello che in passato aveva avuto esperienze politiche attraverso l'impegno civico. Il 23 agosto, in città arriva il leader Matteo Salvini in vista delle elezioni amministrative di settembre: prima del comizio in piazza Teatro si concede un tuffo al mare tra lo sguardo incredulo e divertito dei bagnanti. Il concerto omaggio ad Ennio Morricone all'alba sulla spiaggia chiude in bellezza la stagione estiva e regala ai presenti dei momenti magici, unici ed irripetibili.Il mese si apre con un investimento in zona porto che causa il ferimento di tre persone. Il responsabile viene rintracciato dai Carabinieri all'alba dopo che si era dato alla fuga e viene denunciato a piede libero. Il 23 settembre Amedeo Bottaro viene riconfermato sindaco della città di Trani con oltre 20mila preferenze. E' il sindaco più naufragato della Regione Puglia con il 65,4% delle preferenze. Settembre è anche il mese di due grandi eventi a Trani: il concerto-tributo ad Ennio Morricone in piazza Duomo e l'arrivo dell'attore premio Oscar Toni Servillo in villa comunale. Entrambi, un successone. A fine settembre, un violento nubifragio fa cedere parte del tetto della Lampara: le immagini testimoniano il decadimento di una struttura sempre più fatiscente.Una rapina nel tardo pomeriggio sul lungomare di Trani scuote l'opinione pubblica: i ladri entrano in casa e feriscono il proprietario che riporta fratture al setto nasale e alle costole. Il 10 ottobre è volta del Giro d'Italia che fa tappa a Trani. Nel frattempo in Italia e a Trani ritorna l'incubo di una seconda ondata del Covid: l'aumento dei contagi e dei decessi anche in città, spingono il sindaco ad adottare la chiusura del centro storico dalle 22 alle 5. Diversi casi di positività si registrano nelle attività commerciali che sono costrette a chiusure temporanee e anche nelle scuole tant'è che il presidente Emiliano dispone la Dad per le scuole superiori.

Un mese tetro per Trani. Nel giro di poche settimane a Trani perdono la vita Edoardo Vaccanio storico titolare di Edward e Antonietta Abbatangelo di soli 41anni. Entrambi affetti da altre patologie, erano risultati positivi al covid. A seguito di ulteriori provvedimenti nazionali, il sindaco di Trani gioca d'anticipo ampliando la zona rossa in diverse vie del centro e anticipando il coprifuoco alle ore 18.

DICEMBRE

E così giungiamo all'ultimo mese dell'anno segnato ancora una volta da un decesso per covid del gioiellere Mario Caporale e l'incubo di una variante inglese anche in Puglia. Due gli episodi di cronaca maggiormente letti: una ragazza precipita dal fortino della villa comunale di Trani, cadendo rovinosamente sulla banchina in pietra sottostante, salvandosi miracolosamente e il rocambolesco incidente in piazza Dante con il ribaltamento di un'auto guidata da un'anziana donna, senza gravi conseguenze fortunatamente.Trani non rinuncia alle luminarie natalizie che regalano una parvenza di normalità in un anno decisamente da dimenticare. Il 27 dicembre nella Bat arriva il vaccino: il primo tranese a riceverlo è il dottor Tommaso Scagliarini che commenta: "Una speranza per tutti".