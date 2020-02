Un annullo filatelico in occasione dell'imminente apertura della chiesa di San Magno

In occasione della dedicazione ed apertura al culto del nuovo Tempio Parrocchiale di San Magno, Vescovo e Martire in Trani, in via Giuseppe Di Vagno, che si terrà il giorno 22 febbraio , Poste Italiane ha predisposto un annullo filatelico dedicato all'evento. Tale annullo sarà disponibile, per la durata dell'evento, nei pressi dell'ingresso del nuovo Tempio a cura di personale di Poste Italiane.